10 километров плюс!

Губернатор края Владимир ИЛЮХИН дал старт движению по новому участку трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково.

На прошлой неделе, 19 сентября, состоялся технический ввод отрезка 171–181 километры автомагистрали. В церемонии также приняли участие заместитель председателя правительства края Юрий Зубарь, первый заместитель председателя заксобрания края Андрей Копылов, министр транспорта и дорожного строительства региона Владимир Каюмов и глава Елизовского района Роман Василевский.

«Уже традиционно осенью мы сдаем очередной участок трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково, осталось заасфальтировать порядка 30 километров. На них два участка сейчас в работе, первый слой асфальтобетона там будет уложен в этом году. До конца года мы должны успеть провести аукционы на проведение дальнейших работ, главный вопрос – финансирование. Нам очень активно в этой части помогает Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), большая доля средств на реконструкцию трассы выделяется из федерального бюджета. Те прогнозы, которые мы имеем на сегодняшний день, дают уверенность, что Камчатка недостающие деньги получит», – сказал Владимир Илюхин.

Губернатор края вручил благодарности сотрудникам подрядного ООО «Устой-М»: машинисту погрузчика Михаилу Клемину, дробильщику Корнею Мудрову и мастеру строительно-монтажных работ Андрею Соколову. Работников также поздравил Андрей Копылов.

На асфальтирование этого участка у подрядчика было всего четыре месяца. Как отметил Юрий Зубарь, в этом году объем дорожных работ в субъекте и выделяемое на них финансирование рекордно велики.

«В этом году в Петропавловске-Камчатском мы должны закончить абсолютно новую дорогу, которая свяжет улицы Ключевская и Ленинградская, будет завершен первый этап строительства наЛарина – Королева. Кроме того, реализуются масштабные программы по ремонту дорог и благоустройству внутриквартальных проездов, готовы улицы Звездная и Войцешека, завершаются работы на проспекте Циолковского. Активно отработали и в муниципалитетах: практически полностью готова дорога из поселка Рыбачьего в Вилючинск, выполнен большой фронт работ в Елизовском районе», – сказал Юрий Зубарь.

На мильковской трассе были применены новые для края технологии. «На этом отрезке мы впервые уложили трехслойный асфальтобетон. В тестовом режиме мы использовали похожий метод семь лет назад рядом с поселком Сокоч, за прошедшее время там ни разу не пришлось делать ямочный ремонт», – сказал генеральный директор ООО «Устой-М» Юрий Ломакин.

Протяженность трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково – 309 километров. Как отметил глава Елизовского района, ее реконструкция уже дает ощутимый эффект в части развития бизнеса и туризма в муниципалитетах. «Многие туристические компании уже облюбовали эту дорогу, потому что проезд по ней стал комфортным. Здесь сегодня организуются сплавы, походы, сюда едут за дикоросами. Я уверен, что в ближайшее время вдоль трассы бизнес начнет создавать придорожную инфраструктуру», – сказал Роман Василевский.

По поручению губернатора Камчатского края реконструкция мильковской трассы должна быть завершена в 2020 году.





Справка

Автомобильная дорога Петропавловск-Камчатский – Мильково является основной транспортной магистралью для южной части полуострова. Она связывает столицу региона, Елизовский и Мильковский районы. По трассе проходит основной поток грузов во все населенные пункты южной и центральной частей края.