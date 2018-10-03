Туризм: сегодня и завтра

Туризм: сегодня и завтра

Ведущие эксперты и специалисты в области туриндустрии принимают участие в этом масштабном событии. Форум организован Министерством культуры РФ при поддержке правительства Камчатского края и регионального центра поддержки экспорта.

Деловая программа Недели туризма, проходящей 1–7 октября, включила пленарное заседание, конференции, круглые столы, семинары-практикумы, а также межрегиональную дальневосточную выставку, посетить которую могут все желающие жители и гости края.

«Дальний Восток – один из красивейших и, пожалуй, самый перспективный с точки зрения развития туризма регион в нашей стране. Но мы понимаем, что недостаточно просто пригласить сюда отдыхающих полюбоваться природными богатствами. Турист должен получать весь спектр качественных услуг: интересные пакетные туры, хорошие гостиницы и рестораны, отдельное внимание необходимо уделить экологическому туризму. Большая работа в этом направлении уже ведется. Уверен, что Неделя туризма позволит консолидировать усилия государства, регионов Дальнего Востока и туристической общественности для решения ключевых задач в развитии отрасли», – сказал губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

Участниками мероприятия стали более 50 человек, в том числе руководители и специалисты государственных, региональных и муниципальных органов власти в сфере туризма России, представители общероссийских и региональных туристских информационных центров, отраслевые учебные заведения, эксперты и представители турбизнеса.

Для участия в Неделе туризма запланирован визит на полуостров представителей Министерства культуры РФ. Экспертами в секциях выступают исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева, исполнительный директор Национальной ассоциации информационных туристских организаций Михаил Ушаков, руководитель проекта по развитию общенациональной системы подготовки и повышения квалификации специалистов индустрии туризма «Туробразование» Алексей Чудновский и другие.

Наряду с деловой программой для участников организовано знакомство с туристическим потенциалом Камчатки, посещение достопримечательностей и объектов туристской инфраструктуры региона.


Лидеров качества выберут среди отельеров и рестораторов Камчатки

В рамках Недели туризма в ДФО проходит конкурс «Лидер качества», по итогам которого экспертная комиссия определит лучших в двух номинациях: «Гостиничные услуги» и «Услуги общественного питания», сообщает краевое агентство по туризму и внешним связям.

В составе комиссии – специально приглашенные из Москвы и Владивостока эксперты, руководители органов исполнительной власти и представители общественности. Они посетят каждого участника и оценят качество оказываемых услуг. Для участия в конкурсе заявились 8 ресторанов и 4 гостиницы.

«Уверена, что наши гостиницы и рестораны справятся со всеми этапами конкурса и смогут продемонстрировать высокий результат. Отмечу, что представители гостиничного бизнеса будут выявлять в своих рядах «Лидеров качества» в первый раз», – рассказала руководитель агентства по труизму и внешним связям края Елена Стратонова.

Она подчеркнула, что в рамках Недели туризма на Камчатке также проходят семинары-практикумы для руководителей и администраторов гостиниц и специалистов предприятий общественного питания.

«Уже несколько лет мы проводим бесплатные занятия для гостиничного бизнеса, а вот специалистов предприятий общественного питания собираем в этом году впервые. Лекторами на семинарах выступят представители «Школы гостеприимства» из Владивостока», – добавила Елена Стратонова.

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