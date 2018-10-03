Виктор МУРЗИНЦЕВ – о готовности севера к зиме

Камчатские энергетики обеспечивают свет и тепло повсюду, включая территории вечной мерзлоты. В отдаленных районах полуострова эту ответственную миссию несет акционерное общество «Южные электрические сети Камчатки» (АО «ЮЭСК»), которое является 100-процентным дочерним обществом ПАО «Камчатскэнерго».

АО «ЮЭСК» представляет собой сложную производственную структуру, обеспечивающую в Камчатском крае 28 населенных пунктов электрической энергией и 11 населенных пунктов тепловой энергией.

Из чего складываются будни АО «ЮЭСК», как обеспечивает население коммунальными благами это огромное хозяйство, разбросанное по колоссальной территории с ее отдаленностью и суровым климатом? Наш собеседник – Виктор МУРЗИНЦЕВ, исполнительный директор АО «ЮЭСК».

– Виктор Юрьевич, от качества подготовки энергетиков к осенне-зимнему периоду на Камчатке зависит в итоге жизнеспособность региона. Как удалось подготовиться к холодам в этом году?

– Все мы живем в условиях Камчатки, где теплый сезон недолог. Поэтому подготовка к осенне-зимнему периоду для АО «ЮЭСК» – процесс непрерывный. Как для энергокомпании, которая вырабатывает и тепловую, и электрическую энергию, отопительный сезон и прохождение осенне-зимнего максимума – единый комплекс. Утверждена общая ремонтная программа, включающая в себя около 60 мероприятий по подготовке электрогенерирующего оборудования, электрических сетей, подстанций, теплогенерирующего оборудования, тепловых сетей, а также профилактические работы. На выполнение ремонтной программы было предусмотрено финансирование общим объемом порядка 480 млн рублей.

Могу заверить земляков, что АО «ЮЭСК» полностью в соответствии с графиком выполнило все ремонтные и профилактические мероприятия на теплогенерирующем оборудовании и сетях. В частности, в Пенжинском районе, в селе Каменском, отремонтировано более 300 метров тепловых сетей в двухтрубном исполнении, выполнен капитальный ремонт глубинного насоса, зачистка, промывка и обеззараживание двух резервуаров ХВС и полное техническое обслуживание бойлерных установок. На котельной в селе Слаутном проведен капитальный ремонт дымососа и электропроводки, выполнены зачистка дымоходов, ревизия электрооборудования. В центральной котельной в селе Манилы установлена новая дымовая труба, выполнены работы по ремонту котельного оборудования, промывке и опрессовке тепловых сетей. В селе Аянка отремонтирована крыша котельной, установлены оконные блоки и ворота для подачи дров и угля. В селе Таловка проведено техническое обслуживание водогрейных котлов. В Оклане из-за трудностей с доставкой дров для печного отопления администрация сельского поселения приняла решение установить электронагреватели, что существенно повлияло на увеличение нагрузки на дизельную электростанцию. Чтобы исключить возможный дефицит мощности, энергетики установили дополнительный дизельный генератор.

В селе Тигиль Тигильского района энергетики выполнили работы в трех котельных и на сельских тепловых сетях. В селе Седанка отремонтировано здание котельной, проведена ревизия и ремонт электрооборудования.

В селе Никольском Алеутского района, где круглогодично продолжается отопительный сезон, для проведения ремонтных работ котельные останавливали на две недели. За это время специалисты выполнили капитальный ремонт котельных, ревизию электрооборудования, зачистку котлов и дымоходов.

В Мильковском районе в селе Атласово специалисты ЮЭСК отремонтировали теплотрассу протяженностью около 30 метров, в селе Долиновка провели капитальный ремонт водозапорной арматуры, а также очистку зольных ям, секций котлов, топок, дымоходов в котельных.

Согласно заключенным договорам энергетики провели опрессовку внутридомовых систем отопления социальных объектов и частично жилого фонда.

В соответствии с программой подготовки к отопительному периоду теплового хозяйства на всех 11 котельных и 27 ТСБУ проведен профилактический осмотр оборудования, проверка контрольно-измерительных приборов, чистка, опрессовка теплогенерирующего оборудования, ревизия и замена дефектной запорной арматуры, подготовлены территории складов твердого топлива.

Предприятие выполнило все необходимые работы для бесперебойного и качественного теплообеспечения потребителей во время прохождения отопительного сезона.

– Известно, что отопительный сезон в районах уже начался. Все ли энергорайоны в достатке обеспечены топливом до окончания холодов?

– Действительно, еще в сентябре мы начали подачу тепла потребителям в населенных пунктах Пенжинского, Тигильского и Мильковского районов, в которых предприятие осуществляет свою деятельность. Отопительный сезон начался в селах Манилы, Каменское, Таловка, Слаутное, Аянка, Оклан, Седанка, Тигиль, Долиновка, Атласово.

На социальных объектах Пенжинского района отопительный сезон начался еще 1 сентября, в селе Слаутном все потребители начали получать тепло 4 сентября.

В Пенжинском районе созданы нормативные запасы дизельного топлива – около 6 тыс. тонн для электростанций и бойлерных, также созданы запасы угля для котельных в количестве 6,9 тыс. тонн. В Аянке сформирован запас дров для котельной в объеме 2,2 тыс. куб. метров, этого хватит до конца 2018 года, подрядчик приступил к поставке следующей партии в объеме 2 тыс. куб. метров для обеспечения котельной до конца отопительного периода.

В Тигильском районе также созданы запасы угля для котельных сел Тигиль и Седанка в объеме 13,6 тыс. тонн. В первой декаде октября будет завершена поставка дизельного топлива для ДЭС-10 поселка Палана в количестве 1,5 тонны, и к середине октября запасы ДТ в Тигильском районе составят 4,7 тыс. тонн.

В Мильковском районе заключены контракты на поставку дров для котельных сел Атласово и Долиновка. Поставка будет осуществляться в течение отопительного сезона. На сегодняшний день создан двухмесячный запас: в Долиновке – 300 куб. метров дров, в Атласове – 1,2 тыс. куб. метров.

В селе Никольском Алеутского района, где отопительный сезон продолжается круглогодично, для проведения ремонтных и подготовительных работ котельные останавливали на две недели. В энергорайон завезено 4,2 тонны угля – этого объема хватит для работы котельных до конца октября 2019 года. Для дизельной электростанции завезено 816 тонн топлива, этого достаточно для работы ДЭС до августа 2019 года включительно.

Могу заверить, что запасы топлива во всех энергорайонах, находящихся в зоне ответственности АО «ЮЭСК», обеспечены на 100 процентов.

– Технологическое присоединение долгое время являлось больной темой для предпринимателей, застройщиков. Жаловались, что дорого и долго. Что изменилось?

– Изменения произошли кардинальные. Для начала приведу ряд цифр. В рамках инвестиционной программы в 2017 году АО «ЮЭСК» присоединило к электросетям 53 потребителя суммарной максимальной мощностью 2,082 МВт на сумму 10,014 млн рублей.

Среди присоединенных 20 – физические лица и 12 – малые предприятия мощностью до 15 кВт (частные и муниципальные), 18 – объекты малого и среднего бизнеса, предприятия бюджетной сферы (15–150 кВт). Оставшаяся часть приходится на заявки от крупных потребителей. Также подключены 3 федеральных объекта.

Для технологического присоединения к сетям АО «ЮЭСК» построены 3 трансформаторные подстанции и 2,584 км линий электропередачи, 2 подстанции реконструированы.

Большинство клиентов – заявители по льготному тарифу, который при подключаемой мощности до 15 кВт составляет 550 рублей. Единственным ограничением для этой категории потребителей является удаленность от места присоединения. В сельской местности это 500 метров, в черте города – 300 метров.

Что касается потребителей от 15 до 150 кВт, им на выбор предлагаются два варианта оплаты – либо за один киловатт присоединяемой мощности, либо за стандартизированную ставку, утвержденную региональной службой по тарифам. Все подробности описаны на официальном сайте АО «ЮЭСК» (ueskam.ru). Здесь же можно зарегистрироваться в личном кабинете, где имеется калькулятор по технологическому присоединению. С его помощью каждый может произвести необходимые расчеты и определиться, что выгодно именно ему.

На нашем официальном сайте можно воспользоваться и услугой по подключению к системам тепло- и водоснабжения. Потребитель сможет дистанционно, в электронном виде, подать заявку, отслеживать в реальном времени ее статус, а также получить полную информацию о процедуре присоединения.

Кроме того, подать заявление на техприсоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 15 кВт включительно можно по месту подключения объекта. В изолированных энергоузлах Камчатского края заявки принимают непосредственно в подразделениях АО «ЮЭСК». Кроме заявок специалисты на месте подготовят все необходимые для подключения энергообъекта документы. При этом возможность подачи заявки в главном офисе для заявителя сохраняется.

– Надежно ли защищены объекты АО «ЮЭСК»?

– Все наши энергообъекты в обязательном порядке проходят процедуру защищенности. Это, безусловно, установка ограждения периметра, в том числе замена устаревших ограждений на новые, установка системы видеонаблюдения, пропускного режима. Это обязательно вывод кнопок на пост охраны, чтобы по звонку в случае проникновения кого-либо вызвать наряд полиции. Это и комплекс организационных мероприятий – инструктажи, тренировки, учения, которые проводятся на регулярной основе, в том числе совместно с полицией и ФСБ.

К счастью, несанкционированных проникновений на энергообъекты АО «ЮЭСК» до сих пор не было. Только условные нарушители и в рамках тренировок.

– Работа в энергетической отрасли всегда считалась престижной и почетной. Есть ли сегодня сложности в привлечении новых кадров на предприятие?

– Профессия энергетика по-прежнему в почете, при этом вполне достойно оплачивается. Но у нашей компании особая специфика: мы трудимся в отдаленных местностях в тяжелых климатических условиях. Молодежь в этих населенных пунктах, к сожалению, не планирует оставаться, уезжает.Поэтому сейчас там работают люди пенсионного и предпенсионного возраста. Средний возраст работников станций – 45–55 лет. Тем не менее мы ищем и находим возможности для привлечения молодых специалистов. По договору с морским энергетическим колледжем студенты ежегодно проходят практику на объектах АО «ЮЭСК». Как правило, уже после прохождения студентами первой практики мы обращаем внимание на наиболее перспективных молодых людей и впоследствии предлагаем им работу. И зачастую экс-практиканты становятся полноправными членами нашего большого и дружного коллектива.





Мария ВЛАДИМИРОВА





В производстве электроэнергии АО «ЮЭСК» задействованы 19 ДЭС, малая гидроэлектростанция, газодизельная электростанция и 4 ветровых электростанции общей установленной мощностью 60,1 МВт с ежегодной выработкой 122 млн кВт⋅ч. В эксплуатации и на техническом обслуживании находится 853,38 км линий электропередачи различного класса напряжения – от 0,4 до 35 кВт. Трансформаторная мощность составляет 158,605 кВА.



В производстве и передаче тепловой энергии задействованы 10 участков теплотехнического оборудования, расположенных в Пенжинском, Тигильском, Мильковском и Алеутском районах общей установленной мощностью 45,1 Гкал с ежегодным производством 87,4 тыс. Гкал. В эксплуатации и на техническом обслуживании находится 28,890 км тепловых сетей в 2-трубном исполнении.

