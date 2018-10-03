Отопительный сезон начался во всех населённых пунктах края

1 октября отопительный период начался в Усть-Камчатске и Вулканном городском поселении. Теплом в итоге обеспечены все населенные пункты Камчатки, заверили в министерстве ЖКХ и энергетики края.

«В крае завершается подготовка к отопительному сезону. В соответствии с утвержденным планом проведен ремонт 224 котельных (100 процентов), 21 центрального теплового пункта (100 процентов), 102 водозаборов (99 процентов). К началу отопительного периода подготовлено 7,5 тысячи квадратных метров жилого фонда, 568 километров тепловых сетей (100 процентов), 957 километров водопроводов (99,2 процента), 472 километра сетей водоотведения (99,7 процента), 76 километров электрических сетей (98,3 процента). Также подрядчики восстановили 204 тысячи квадратных метров уличного дорожного полотна. Оставшиеся ремонтные работы будут завершены до 15 ноября и не повлияют на прохождение отопительного периода», – рассказал министр ЖКХ и энергетики Камчатского края Владимир Тихонович.

Он отметил, что начало отопительного периода проходит без серьезных сбоев. Главам администраций муниципальных образований края, руководителям ресурсоснабжающих и управляющих организаций рекомендовано обеспечить информационное взаимодействие с жителями с помощью единых дежурно-диспетчерских служб по вопросам подключения и запуска систем теплоснабжения, аварий и сроков проведения ремонтно-восстановительных работ.

«В соответствии с графиками поставок топлива на предприятия коммунального комплекса завезено 107 тысяч тонн угля (105,2 процента от плана) и 28,2 тысячи тонн жидкого топлива (100,3 процента от плана). Из них в районы с ограниченными сроками завоза грузов доставлено 64,3 тысячи тонн угля (99,1 процента) и 11,4 тысячи тонн дизельного топлива (95,4 процента). Завоз энергоресурсов в районы с ограниченными сроками навигации в крае продолжается в плановом порядке», – добавил министр.

Напомним, на мероприятия по подготовке к отопительному периоду в крае направлено более 1,7 миллиарда рублей. Из них из бюджета края – 985 миллионов рублей, из бюджетов муниципальных образований – 318 миллионов рублей, оставшаяся сумма – средства предприятий.





В краевой столице устраняют аварии

Социальные объекты Петропавловска-Камчатского подключены к системе централизованного отопления. Все источники теплоснабжения, центральные тепловые пункты обеспечивают подачу тепловой энергии. Об этом сообщили в управлении коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации города.

В жилые дома краевой столицы подача тепла ведется в полном объеме. В настоящее время порядка 12 домов не подключены к централизованной системе отопления ввиду устранения аварий, выявленных при подключении (данные по состоянию на 12 часов 1 октября).

«Основной причиной отсутствия тепла в домах по-прежнему являются недоработки управляющих компаний. Их специалисты вовремя не проверили или вовсе не открыли запорную арматуру в подвалах. Есть и вина жильцов. Немало таких, кто во время ремонта и замены радиаторов отключил стояк. В результате – нет тепла на всех этажах по всему стояку. Кроме того, в квартирах жильцов есть неисправные радиаторы, не позволяющие принять тепло», – отметили представители управления.

Там добавили, что температура теплоносителя, поступающего в многоквартирные дома, соответствует температуре наружного воздуха по графику.