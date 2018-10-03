Эксперимент на острове Беринга

Жители села Никольского на острове Беринга стали первыми в стране участниками пробной цифровой переписи населения.

1 октября в России стартовала первая пробная перепись населения с применением цифровых технологий. В ней участвует и Камчатский край. О том, как проходит пробная перепись, корреспондент «Камчатка-Информ» узнал на встрече с руководством Камчатстата.

В Росстате пробную цифровую перепись населения называют «генеральной репетицией» перед Всероссийской переписью населения 2020 года, которая станет одним из объектов главных статистических наблюдений страны за последнее десятилетие.

Наряду с другими девятью регионами страны экспериментальной площадкой выступает село Никольское Алеутского района – самый маленький и отдаленный островной населенный пункт.

Самое яркое отличие этого масштабного мероприятия от всех предыдущих заключается в том, что впервые в истории любой гражданин страны может самостоятельно участвовать в переписи через интернет. Единственное, что для этого требуется (кроме желания), – регистрация на Едином портале госуслуг. Переписные листы будут доступны на нем с 1 по 10 октября. Этот эксперимент должен показать, насколько граждане России хотят и могут участвовать в переписи без помощи переписчиков, серьезно ли относятся к заполнению переписных листов и т. п.

Далее в десяти пилотных регионах страны (включая наш Алеутский район) по домам отправятся переписчики, чтобы зафиксировать результаты эксперимента и выявить, сколько людей смогли участвовать в переписи самостоятельно. Как отметили в Камчатстате, эксперты полагают, что это сделают порядка 10 процентов граждан, хотя заранее прогнозировать число крайне сложно.

По словам руководителя территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю Марины Завадской, Камчатке пришлось побороться за участие в пробной переписи, и то, что село Никольское все же получило такое право – большой успех. Потому что важно увидеть, насколько применимы новые технологии в условиях маленьких отдаленных, северных поселков, куда еще не добралось оптоволокно. Никаких дополнительных мощностей провайдеров не задействовано: эксперимент проходит в обычных реалиях Командорских островов с медленным и дорогим спутниковым интернетом. Как подчеркнула Марина Завадская, еще одна задача текущего момента – показать государству проблему интернет-связи в небольших, разбросанных по огромным территориям страны населенных пунктах и помочь их жителям с решением данной проблемы.

Переписчики будут работать в Никольском до 31 октября: они сделают поквартирный обход всех жителей. Командорцы, сами заполнившие переписные листы на сайте госуслуг, получат уникальные коды подтверждения, которые предоставят переписчикам, пришедшим к ним домой. По данным предыдущей переписи населения, в селе Никольском проживают 718 человек. Это самый малочисленный населенный пункт, участвующий в пробной цифровой переписи населения России.