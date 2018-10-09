Дворы Петропавловска приводят в порядок

В Петропавловске-Камчатском состоялась приемка нескольких дворовых территорий, благоустроенных в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Дом 7/30 на ул. Академика Королева вошел в программу только в этом году. По желанию жителей – собственников квартир – подрядная организация провела здесь асфальтирование, устройство парковок и освещения, установку лавочек и урн.

«С большим желанием мы вступили в программу «Формирование комфортной городской среды», ведь дому уже сорок лет. У нас здесь яма на яме была, но теперь работы выполнены, люди довольны. Еще мы планируем реконструировать подпорную стену», – сказала председатель ТСН «Горизонт» Галина Мячина.

Во дворе дома 43 на ул. Автомобилистов удалось не только заасфальтировать, но и расширить дворовую территорию, установить кованые перила к подъездам, сделать разметку для автотранспорта.

Жильцы дома № 6 на улице Пограничной уже второй год подряд участвуют в программе «Формирование комфортной городской среды». Их старшая по дому – Жанна Анатольевна Удова. Активности этой женщины может позавидовать любой молодой активист-общественник.

«В прошлом году мы сделали стоянку для машин, в этом году расширили территорию и заасфальтировали двор. В следующем году мы будем делать ливневую канализацию. Все это делается благодаря инициативе наших жильцов и программе «Формирование комфортной городской среды», – сказала Жанна Удова.

Напомним, в Петропавловске-Камчатском реализуется федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Он был инициирован Президентом РФ и поддержан правительством края. В его рамках в 2017 году были благоустроены 35 дворовых и 2 общественных территории.

В 2018 году в муниципальную программу вошло 20 дворов и три общественных территории – памятник Славы пограничникам на пл. Дзержинского, парк на озере Медвежьем и второй этап обустройства парка на ул. Индустриальной.