В автопарке Камчатки – новые автобусы и дорожная техника

Губернатор края Владимир ИЛЮХИН посетил МУП «Спецдорремстрой», куда доставили 21 новый автобус и 12 единиц снегоуборочной техники.

«Эти автобусы предназначены для работы в Петропавловске-Камчатском, их главная особенность – двигатель, работающий на газе. За счет этого топливная составляющая становится в 3 раза дешевле, экономика перевозок уже совершенно иная. Мы договорились с администрацией краевой столицы о том, что продолжим работу по обновлению автопарка. Интерес к участию в этой программе теперь проявляют и частные перевозчики. Будем думать, как им помочь, учитывая, что они занимают значительную долю в общем объеме перевозок. Наша главная цель – чтобы люди могли безопасно и с комфортом ездить в общественном транспорте», – сказал Владимир Илюхин.

Автобусы приобретены в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы в Камчатском крае» на условиях софинансирования. Более 130 миллионов рублей были выделены из бюджета региона, еще около 60 – из городской казны.

Еще 7 автобусов до конца года должны выйти на линии в муниципалитетах Камчатки: Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском и Усть-Камчатском районах. Пассажирский автобус марки «LOTOS 206» разработан на платформе белорусского МАЗ 206, выпущен с завода в 2018 году. Пассажировместимость каждого – 65 человек, мест для сидения – 27, также в салоне предусмотрено место для перевозки маломобильных граждан.

Также на дорогах Петропавловска-Камчатского в этом году будет работать новая снегоуборочная техника.

«Здесь очень важна оценка тех людей, которые будут на ней работать. Они сказали, что очень довольны, а это позволяет ожидать более качественной уборки улиц. Было очень жалко, когда отремонтированная и приведенная в порядок за лето дорожная сеть страдала от качества работы старой техники. Думаю, такого больше не будет. МУП «Спецдорремстрой» хорошо подготовилось к зиме, я надеюсь, что наши горожане в этом году не будут испытывать неудобства из-за нечищеных дорог», – добавил губернатор края.

За счет краевого и городского бюджетов для нужд предприятия были приобретены 5 самосвалов марки КамАЗ, 3 трактора, 2 снегопогрузчика и 2 комбинированные уборочные машины.





По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края