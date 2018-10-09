В автопарке Камчатки – новые автобусы и дорожная техника

В автопарке Камчатки – новые автобусы и дорожная техника

Губернатор края Владимир ИЛЮХИН посетил МУП «Спецдорремстрой», куда доставили 21 новый автобус и 12 единиц снегоуборочной техники.

«Эти автобусы предназначены для работы в Петропавловске-Камчатском, их главная особенность – двигатель, работающий на газе. За счет этого топливная составляющая становится в 3 раза дешевле, экономика перевозок уже совершенно иная. Мы договорились с администрацией краевой столицы о том, что продолжим работу по обновлению автопарка. Интерес к участию в этой программе теперь проявляют и частные перевозчики. Будем думать, как им помочь, учитывая, что они занимают значительную долю в общем объеме перевозок. Наша главная цель – чтобы люди могли безопасно и с комфортом ездить в общественном транспорте», – сказал Владимир Илюхин.

Автобусы приобретены в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы в Камчатском крае» на условиях софинансирования. Более 130 миллионов рублей были выделены из бюджета региона, еще около 60 – из городской казны.

Еще 7 автобусов до конца года должны выйти на линии в муниципалитетах Камчатки: Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском и Усть-Камчатском районах. Пассажирский автобус марки «LOTOS 206» разработан на платформе белорусского МАЗ 206, выпущен с завода в 2018 году. Пассажировместимость каждого – 65 человек, мест для сидения – 27, также в салоне предусмотрено место для перевозки маломобильных граждан.

Также на дорогах Петропавловска-Камчатского в этом году будет работать новая снегоуборочная техника.

«Здесь очень важна оценка тех людей, которые будут на ней работать. Они сказали, что очень довольны, а это позволяет ожидать более качественной уборки улиц. Было очень жалко, когда отремонтированная и приведенная в порядок за лето дорожная сеть страдала от качества работы старой техники. Думаю, такого больше не будет. МУП «Спецдорремстрой» хорошо подготовилось к зиме, я надеюсь, что наши горожане в этом году не будут испытывать неудобства из-за нечищеных дорог», – добавил губернатор края.

За счет краевого и городского бюджетов для нужд предприятия были приобретены 5 самосвалов марки КамАЗ, 3 трактора, 2 снегопогрузчика и 2 комбинированные уборочные машины.


По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края

новые автобусы
65

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Регион События Подробности Власть Коммуналка Земляки Ситуация Детский мир Культура Память Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых