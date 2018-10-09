Владимир ИЛЮХИН: Вывенка права!

После встречи с жителями села Вывенка в Олюторском районе губернатор края Владимир ИЛЮХИН поручил муниципалитету и профильным краевым ведомствам решить вопросы строительства жилья и водозабора, а также приобретения необходимой дорожной техники.

В Вывенке глава региона побывал в ходе рабочей поездки в северные районы края.

«Встреча прошла очень непросто. Действительно, люди крайне недовольны той ситуацией, которая складывается в селе. По многим вопросам их возмущение, на мой взгляд, совершенно оправдано. Негативное отношение со стороны жителей закономерно, если на протяжении длительного времени власти разных уровней, в том числе местные, не слышат их проблемы, не стремятся их решить. Нужно встречаться и разговаривать с людьми, которые тебя избрали, выразив тем самым свое доверие», – сказал Владимир Илюхин.

В первую очередь люди озабочены ситуацией с ветхим жильем и стоимостью коммунальных услуг, а также отсутствием самых необходимых социальных объектов.

«Начинали, но так и не построили фельдшерско-акушерский пункт. Не вспомнить, когда последний дом здесь строили. Да что говорить, если у нас даже бани в поселке нет», – возмущены жители.

Ряд поручений, в частности главам сельского поселения и муниципального района, губернатор дал прямо во время встречи с жителями села.

«Новое жилье, конечно, необходимо. Это касается и нуждающихся жителей села, и специалистов, которые приезжают, чтобы работать, например, учителями в школе. Конечно, ни о каких учителях и врачах речи идти не будет, если людям попросту негде жить. Все соответствующие поручения получат и профильные ведомства краевого правительства. Но хочу подчеркнуть, что в решении любых вопросов на территории муниципальных образований крайне важна роль местных властей. Они должны находиться с людьми на вверенных территориях в постоянном диалоге, знать потребности жителей и предлагать варианты, а краевое правительство и я лично всегда делали и будем делать все возможное, чтобы этим проблемы решать», – подчеркнул губернатор.

На сегодняшний день министерство строительства уже прорабатывает вопрос строительства в селе Вывенка 12-квартирного жилого дома. Окончательный план текущего и капитального ремонта жилого фонда должен быть сформирован до марта 2019 года.

Не менее важными для жителей являются вопросы транспортной доступности, в частности организации сообщения между Вывенкой и районным центром – селом Тиличики. Для этого необходимо провести перерасчет предельных и сниженных тарифов на перевозку пассажиров при минимальной загруженности, а также проработать вопрос привлечения водного транспорта и высокопроходимой наземной техники.





По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края