Народный фронт и Союз журналистов России запустили Всероссийский конкурс журналистских работ «Правда и справедливость»

Народный фронт и Союз журналистов России запустили Всероссийский конкурс журналистских работ «Правда и справедливость»

Общероссийский народный фронт и Союз журналистов России начали прием конкурсных работ пятого Всероссийского конкурса для региональных журналистов. В конкурсе рассматриваются работы в жанрах журналистского расследования, репортажа, а также посты в социальных сетях. В нем могут принять участие региональные журналисты, работающие во всех видах СМИ, а также блогеры, создающие уникальный собственный контент. Работы принимаются до 15 ноября 2018 г.

В этом году журналистские работы должны соответствовать одному или нескольким из 12 направлений нового «майского суперуказа» Президента РФ Владимира Путина. Эти темы затрагивают наиболее чувствительные стороны жизни людей – демография, качественные автомобильные дороги, здравоохранение и образование, производительность труда и поддержка занятости, жилье и городская среда, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство, международная кооперация и экспорт, экология.

«Конкурс Общероссийского народного фронта и Союза журналистов России – это возможностьвыделить и поддержать журналистов, которые не побоялись независимо и беспристрастно показать сложности в ключевых сферах жизни – от ЖКХ до образования и экологии, от состояния дорог до занятости людей. На конкурс принимаются и положительные примеры, сюжеты о том, как люди добиваются прорыва в той или иной сфере. Ведь исполнение указа и поручений президента – это сложные задачи. Они должны выполняться на местах, в регионах, городах и селах, изменения должен почувствовать каждый. И роль журналистов здесь трудно переоценить — вы, коллеги, помогаете заострить внимание на главном, что действительно волнует людей», — отметила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

Каждая работа оценивается по нескольким критериям: соответствие тематике конкурса, аргументированное представление всех заинтересованных сторон, объективность, значимость публикации в достижении положительного разрешения проблемной ситуации и общественный резонанс на публикацию, а также стиль изложения и профессиональное мастерство.

Победители конкурса получат возможность приехать на Медиафорум ОНФ, который состоится весной 2019 г. В работе медиафорумов ОНФ ежегодно принимают участие представители всех регионов страны: журналисты региональных СМИ, блогеры, крупные медиаменеджеры, главные редакторы СМИ, главы профильных министерств и ведомств и другие. Это масштабное мероприятие, которое состоит из нескольких частей. Его участники обсуждают насущные вопросы и проблемы региональных печатных изданий, интернет-СМИ, а также телеканалов. Пленарное заседание Медиафорума традиционно посещает президент страны, лидер ОНФ Владимир Путин, и у журналистов из разных регионов страны на протяжении всех прошедших встреч была возможность задать волнующий его и его земляков вопрос президенту. По итогам каждой такой беседы глава государства подписывает конкретные поручения правительству для решения вопросов, поднятых представителями СМИ.

Ежегодный конкурс ОНФ «Правда и справедливость» является крупнейшим в стране профессиональным конкурсом для региональных журналистов, как по географии участников (представлены все 85 субъектов России), так и по числу поступающих заявок. Количество конкурсных работ с каждым годом постоянно растет. И если в 2014 г. их было 1,5 тысячи, то в 2017 году — уже 5,5 тысяч работ от журналистов, которые представляли более 1200 региональных СМИ-газеты, региональные информагентства, телеканалы и радиостанции иболее 120блогеров. В этом году ОНФ проводит конкурс при сотрудничестве с Союзом журналистов России.

Подробнее ознакомиться с условиями конкурса, тематикой конкурсных работ и отправить заявку можно на официальном сайте фонда ОНФ «Правда и справедливость» http://pravdaispravedlivost.onf.ru/.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин. Главные задачи ОНФ — контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.


Пресс-служба ОНФ

онф
100

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Регион События Подробности Власть Коммуналка Земляки Ситуация Детский мир Культура Память Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых