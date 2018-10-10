Народный фронт и Союз журналистов России запустили Всероссийский конкурс журналистских работ «Правда и справедливость»

Общероссийский народный фронт и Союз журналистов России начали прием конкурсных работ пятого Всероссийского конкурса для региональных журналистов. В конкурсе рассматриваются работы в жанрах журналистского расследования, репортажа, а также посты в социальных сетях. В нем могут принять участие региональные журналисты, работающие во всех видах СМИ, а также блогеры, создающие уникальный собственный контент. Работы принимаются до 15 ноября 2018 г.

В этом году журналистские работы должны соответствовать одному или нескольким из 12 направлений нового «майского суперуказа» Президента РФ Владимира Путина. Эти темы затрагивают наиболее чувствительные стороны жизни людей – демография, качественные автомобильные дороги, здравоохранение и образование, производительность труда и поддержка занятости, жилье и городская среда, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство, международная кооперация и экспорт, экология.

«Конкурс Общероссийского народного фронта и Союза журналистов России – это возможностьвыделить и поддержать журналистов, которые не побоялись независимо и беспристрастно показать сложности в ключевых сферах жизни – от ЖКХ до образования и экологии, от состояния дорог до занятости людей. На конкурс принимаются и положительные примеры, сюжеты о том, как люди добиваются прорыва в той или иной сфере. Ведь исполнение указа и поручений президента – это сложные задачи. Они должны выполняться на местах, в регионах, городах и селах, изменения должен почувствовать каждый. И роль журналистов здесь трудно переоценить — вы, коллеги, помогаете заострить внимание на главном, что действительно волнует людей», — отметила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

Каждая работа оценивается по нескольким критериям: соответствие тематике конкурса, аргументированное представление всех заинтересованных сторон, объективность, значимость публикации в достижении положительного разрешения проблемной ситуации и общественный резонанс на публикацию, а также стиль изложения и профессиональное мастерство.

Победители конкурса получат возможность приехать на Медиафорум ОНФ, который состоится весной 2019 г. В работе медиафорумов ОНФ ежегодно принимают участие представители всех регионов страны: журналисты региональных СМИ, блогеры, крупные медиаменеджеры, главные редакторы СМИ, главы профильных министерств и ведомств и другие. Это масштабное мероприятие, которое состоит из нескольких частей. Его участники обсуждают насущные вопросы и проблемы региональных печатных изданий, интернет-СМИ, а также телеканалов. Пленарное заседание Медиафорума традиционно посещает президент страны, лидер ОНФ Владимир Путин, и у журналистов из разных регионов страны на протяжении всех прошедших встреч была возможность задать волнующий его и его земляков вопрос президенту. По итогам каждой такой беседы глава государства подписывает конкретные поручения правительству для решения вопросов, поднятых представителями СМИ.

Ежегодный конкурс ОНФ «Правда и справедливость» является крупнейшим в стране профессиональным конкурсом для региональных журналистов, как по географии участников (представлены все 85 субъектов России), так и по числу поступающих заявок. Количество конкурсных работ с каждым годом постоянно растет. И если в 2014 г. их было 1,5 тысячи, то в 2017 году — уже 5,5 тысяч работ от журналистов, которые представляли более 1200 региональных СМИ-газеты, региональные информагентства, телеканалы и радиостанции иболее 120блогеров. В этом году ОНФ проводит конкурс при сотрудничестве с Союзом журналистов России.

Подробнее ознакомиться с условиями конкурса, тематикой конкурсных работ и отправить заявку можно на официальном сайте фонда ОНФ «Правда и справедливость» http://pravdaispravedlivost.onf.ru/.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин. Главные задачи ОНФ — контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.







Пресс-служба ОНФ