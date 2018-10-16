Форум «Инициативное общество» пройдёт в столице Камчатки

Форум «Инициативное общество» пройдёт в столице Камчатки

На мероприятиях краевого форума «Инициативное общество» 26–27 октября будут обсуждаться состояние и проблемы развития некоммерческого сектора и гражданской активности, перспективы развития НКО и межсекторного взаимодействия в сфере создания, продвижения и поддержки гражданских инициатив. Об этом сообщили в агентстве по внутренней политике края.

В форуме примут участие представители НКО и инициативных объединений из муниципальных районов и городских округов края – всего более 500 человек. Кроме того, его участниками станут эксперты федерального уровня из Москвы, Архангельска, Новосибирска, Тюмени, Владивостока, Краснодара.

В программу форума включена пленарная сессия, VII Краевая ярмарка социальных проектов, презентация результатов реализации в 2018 году проектов камчатских НКО, поддержанных грантами Президента Российской Федерации, тренинг «Оценка социально значимых программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций», а также дискуссии, семинары, круглые столы и мастер-классы, рассказали в агентстве.

Для предварительной регистрации участия в пленарной сессии и на площадках форума необходимо направить информацию в Камчатский краевой центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций по адресу электронной почты nko-kamchatka@yandex.ru.

С планом мероприятий форума можно ознакомиться на странице агентства по внутренней политике края. Также дополнительную информацию можно получить в отделе по работе с общественными, религиозными объединениями и некоммерческими организациями по телефону 42-47-75.


Ярмарка проектов и инициатив

Краевая ярмарка социальных проектов пройдет в Петропавловске-Камчатском в рамках форума «Инициативное общество».

В ярмарке примут участие более 30 социально ориентированных некоммерческих организаций и предпринимателей. В экспозиции будут представлены социально значимые проекты, а также общественно полезные инициативы местных сообществ. Об этом сообщили в агентстве по внутренней политике края.

В ходе ярмарки общественным жюри будет проводиться конкурс проектов в номинациях «Все вместе», «Семья и дети», «Образование и культура», «Здоровье нации», «Малая родина», «Социальная реклама».

«На суд жюри будут представлены проекты по таким приоритетным направлениям, как поддержка людей пожилого возраста, инвалидов и их семей, поддержка материнства и детства, развитие дополнительного образования, творчества детей и молодежи, приобщение различных категорий граждан к культурным ценностям, развитие массового спорта, охрана здоровья граждан, развитие историко-краеведческой деятельности, патриотическое воспитание и другие. Также в конкурсе примут участие видеоролики о проектах социально ориентированной некоммерческой организации», – добавили представители ведомства.

Ярмарка будет проходить 26–27 октября в рамках краевого форума «Инициативное общество» в Камчатском инвестиционно-выставочном центре по адресу: Северо-Восточное шоссе, дом 27. Открытие запланировано на 13.30.


По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края

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