Конкурс «Лидеры России»: открыт приём заявок

Жителей Камчатки приглашают принять участие во всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры России».

Организаторы конкурса управленцев «Лидеры России» начали прием заявок от желающих принять участие в проекте. Регистрация на конкурс открыта до 24 октября. Подать заявку можно на сайте конкурса лидерыроссии.рф.

Полуфиналы пройдут во всех федеральных округах в январе – феврале 2019 года. В них попадут около 2,7 тысячи участников. До финала дойдет порядка 300 человек, из которых будут выбраны 100 победителей.

«На конкурс 2017–2018 годов было подано около 200 тысяч заявок. На второй конкурс «Лидеры России» всего за сутки с момента его запуска подано уже более 24 тысяч заявок из разных регионов России и мира. Мы ожидаем, что заявок будет больше, чем в прошлом году. Еще раз хочу напомнить, что в этом году мы дали дополнительные возможности для участия в «Лидерах России»: теперь подать заявки могут и иностранные граждане, которые хорошо знают русский язык, а также управленцы до 55 лет. Более того, для конкурсантов моложе 35 лет достаточно двухлетнего опыта руководства. Призываю всех смелых, энергичных и целеустремленных людей к участию в конкурсе», – сказал руководитель автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

На данный момент среди российских участников по количеству заявок лидирует Центральный федеральный округ (37,4 процента). Далее следуют Приволжский (14,2 процента), Северо-Западный (13 процентов), Сибирский (10 процентов), Уральский (9,8 процента), Южный (8,7 процента), Дальневосточный (3,7 процента), Северо-Кавказский (3,14 процента) округа.





Наша справка

Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия – страна возможностей» и призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Платформа «Россия – страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе Президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО «Россия – страна возможностей» была создана в мае текущего года для развития одноименной платформы.