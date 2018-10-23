Детям подарили парк

Парк на озере Медвежьем принял первых гостей

В Петропавловске-Камчатском состоялось торжественное открытие парка на озере Медвежьем – общественной территории, благоустроенной в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

«Появилось еще одно место в городе, куда можно прийти с семьей, отдохнуть, прогуляться по аллеям. Но работа не заканчивается. Эта территория будет дополняться малыми архитектурными формами, новыми насаждениями, здесь будут созданы условия для работы предпринимателей. Уверен, что этот парк будет дальше жить, развиваться и радовать жителей и гостей Петропавловска», – сказал глава города Виталий Иваненко.

Символичным стало появление на торжественном открытии парка первой свадебной церемонии. Молодожены совершили небольшую прогулку и провели фотосессию. Их с большой теплотой поприветствовали все участники праздника – глава Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко, председатель городской думы Галина Монахова, горожане.

«Теперь мы точно знаем, что место здесь хорошее, оно будет популярным не только среди семей с детьми, но и у молодоженов, школьников и студентов. Теперь наша общая задача – сохранить его таким же красивым и уютным, каким оно выглядит в день открытия», – сказала Галина Монахова.

В ходе благоустройства на территории у озера Медвежьего появились прогулочные дорожки и площадки из печатного бетона, установлены лавочки для отдыха и беседка. Оборудована стоянка для автомобилей. Продолжаются работы по наладке освещения. Гулять по территории парка вечером можно будет уже на следующей неделе. Впервые в проекте благоустройства использованы светонакопительные элементы. Вечером они будут освещать территорию за счет дневной зарядки от солнечного света.

Напомним, озеро Медвежье стало победителем рейтингового голосования среди городских общественных территорий и вошло в список благоустройства в 2018 году. В ближайшей перспективе, начиная с 2019 года, будет благоустроено еще 6 городских территорий. Очередность их благоустройства выстроена в соответствии с результатами голосования: сквер с детской площадкой на ул. Звездной, стела с пакетботами «Св. Петр» и «Св. Павел» на въезде в город, Аллея 300-летия флота, сквер у ДБ «Камчатка», спортивная площадка на пр. Таранца, сквер на ул. Батарейной.





Открылся парк на Индустриальной



Завершился второй этап благоустройства парка на улице Индустриальной в Петропавловске-Камчатском. Отметить это событие собрались жители бывшего Ленинского района, поселка Завойко.

Мероприятие прошло в торжественной обстановке. К горожанам обратился глава Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко: «18 марта 2018 года в рейтинговом голосовании парк на Индустриальной набрал 7 644 голоса и вошел в список приоритетного благоустройства в этом году. Голосовали за эту территорию не только жители 1-го и 2-го округов, но и всего города. Поэтому можно с уверенностью сказать, что открытие парка – событие общегородское и очень для нас значимое». Глава города отметил активную позицию жителей бывшего Ленинского района, которые принимали участие и в обсуждении дизайн-проектов территории, мониторинге этапов строительства парка.

В этом году в парке на Индустриальной была установлена система уличного освещения, смонтированы металлические ограждения. Парковая территория дополнена металлической беседкой с элементами ковки, комфортными лавочками, урнами.

Полностью укомплектованы две большие площадки с резиновым покрытием – детская и спортивная. Площадь каждой из них – более 500 кв. метров. На детской площадке установлены горки, карусели, качели, игровые комплексы, песочница. Спортивная площадка оснащена уличными тренажерами, турниками, скамейками для пресса, кольцами, канатами и т. д. Предусмотрено спортивное оборудование для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Душа радуется от такой красоты! Особенно вечером красиво: освещение приятное, хочется выходить, гулять здесь. Вижу, что молодежь приходит сюда спортом заниматься. Для мамочек и деток теперь замечательное место есть. Более двадцати лет живем в этом районе, такого современного парка у нас не было. Главное теперь – сохранить все это», – поделилась впечатлениями жительница района Тамара Лепестова.

В следующем году планируется провести декоративное озеленение территории парка отдыха.





Отдел по связям с общественностью аппарата администрации ПКГО