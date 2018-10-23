Почти три миллиарда задолжали энергетикам камчатские УК

В сентябре совокупная задолженность управляющих компаний за свет и тепло перед «Камчатскэнерго» составила 2,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба энергокомпании.

Руководителям компаний-должников ежемесячно направляются претензии и требования о погашении задолженности, энергетики проводят регулярные встречи с представителями УК, взыскивают задолженность в суде, направляют заявления в правоохранительные органы.

Так, за девять месяцев текущего года камчатские энергетики направили в полицию 6 заявлений в отношении недобросовестных руководителей управляющих компаний. Общая сумма ущерба от их действий превысила 195 млн рублей.

В список недобросовестных потребителей попали ООО «Родник», ИП Лысенко К.С., МУП «ЕГХ», ТСЖ «Зазеркальный 7», ООО «УК «41 регион», бывший директор ООО «Дом 21 век». Правоохранительные органы проведут проверку по факту невыплаты энергетикам собранных с жильцов денег за потребленные энергоресурсы.

Служба безопасности энергокомпании, в случае выявления фактов неправомерных действий со стороны управляющих компаний, инициирует проверки в отношении их руководителей, многие из которых заканчиваются возбуждением уголовных дел. В настоящее время возбуждены и расследуются 12 уголовных дел в отношении руководства 17 управляющих организаций ЖКХ. Кроме того, продолжаются начатые в 2016–2017 годах проверки еще 11 предприятий, имеющих задолженность перед «Камчатскэнерго».