Ярмарка социальных проектов: историческая память и добрые дела

Проекты благотворительного фонда «Молодежь. Камчатка. Спорт» и общественной приемной избирательного округа № 7, которые курируют депутаты Заксобрания края Андрей СТУКОВ и Рашид ШАМОЯН, приняли участие в VII Краевой ярмарке социальных проектов, состоявшейся накануне.

На ярмарке были представлены 39 социально ориентированных некоммерческих организаций региона. Благотворительным фондом «Молодежь. Камчатка. Спорт» был заявлен проект «Историко-литературный конкурс, посвященный празднованию Победы в Великой Отечественной войне», который проводится при поддержке депутатов Заксобрания края, камчатского регионального совета сторонников и регионального отделения партии «Единая Россия».

Депутат Андрей Стуков сообщил, что в следующем году конкурс будет продолжен и главным призом конкурса на лучшее школьное сочинение о войне станет поездка в Сталинград (ныне – Волгоград).

Ребята-волонтеры общественного совета 7-го округа оформили стенд, в котором рассказали о своей деятельности по проекту «7 дней добра». Это неделя добрых дел, в рамках которой школьники вместе с педагогами и родителями проводят различные акции, направленные на помощь людям, нуждающимся в особой заботе, – одиноким пенсионерам, инвалидам, детям- сиротам. Ребята проводят также экологические субботники, благотворительные марафоны по сбору помощи безнадзорным животным, организуют мероприятия по изучению истории края и сохранению его природы.

«Марафоны добрых дел мы проводим четыре раза в год. В них по очереди задействованы все пять школ нашего округа. Но и между неделями добра волонтерская деятельность не прекращается, – рассказал руководитель движения, депутат ЗСКК Рашид Шамоян. – В этом году наше движение уже заявило о себе на общероссийском уровне: мы зарегистрировались на официальном сайте «Добровольцы России», и к нам присоединяются новые люди и организации».