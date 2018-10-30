Валерий РАЕНКО дал старт обсуждению проекта бюджета Камчатки на 2019 год

Валерий РАЕНКО дал старт обсуждению проекта бюджета Камчатки на 2019 год

Председатель Законодательного Собрания края поручил депутатам при обсуждении бюджета особое внимание обратить на потребности камчатской глубинки – отдаленных районов и поселков.

Во вторник на заседании президиума Заксобрания края Валерий Раенко поставил перед депутатами задачу: принять самое активное участие в обсуждении проекта бюджета Камчатки на 2019 год. Всю неделю на площадке каждого парламентского комитета разработанный правительством края проект будет обсуждаться депутатами и профильными министрами по всем направлениям – социальная составляющая, планы строительства, развитие экономики и бизнеса, экология, сельское хозяйство и так далее. Кроме того, Законодательное Собрание традиционно организует публичные слушания по проекту бюджета.

«Необходимо детально обсудить с правительством, куда именно планируется направить средства бюджета. Мы уже сейчас понимаем, что регион получит серьезное финансирование, которое превысит уровень прошлых лет. Мы знаем, что впереди еще распределение федеральных средств по нацпроектам, а также поступления от «Русгидро». Уверен, уже к декабрьской сессии мы увидим серьезное увеличение доходной части бюджета, а также еще не раз увеличим его в будущем году. Но прежде, чем мы примем проект бюджета в первом чтении, я прошу депутатов максимально внимательно отнестись к рассмотрению этого документа. Разобрать по пунктам. Особенно важно убедиться, что учтены потребности муниципальных образований, что заложено достаточно средств на реализацию их полномочий», – сказал Валерий Раенко.

Добавим, что в проекте бюджета Камчатки на 2019 год более миллиарда рублей предусмотрено на индексацию 1 января 2019 года зарплаты всем без исключения бюджетникам, кроме госслужащих. На меры соцподдержки будет направлено 3,6 млрд рублей, в дорожный фондна ремонт, реконструкцию и строительство дорог – 1,7 млрд рублей.

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