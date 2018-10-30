Валерий РАЕНКО дал старт обсуждению проекта бюджета Камчатки на 2019 год

Председатель Законодательного Собрания края поручил депутатам при обсуждении бюджета особое внимание обратить на потребности камчатской глубинки – отдаленных районов и поселков.

Во вторник на заседании президиума Заксобрания края Валерий Раенко поставил перед депутатами задачу: принять самое активное участие в обсуждении проекта бюджета Камчатки на 2019 год. Всю неделю на площадке каждого парламентского комитета разработанный правительством края проект будет обсуждаться депутатами и профильными министрами по всем направлениям – социальная составляющая, планы строительства, развитие экономики и бизнеса, экология, сельское хозяйство и так далее. Кроме того, Законодательное Собрание традиционно организует публичные слушания по проекту бюджета.

«Необходимо детально обсудить с правительством, куда именно планируется направить средства бюджета. Мы уже сейчас понимаем, что регион получит серьезное финансирование, которое превысит уровень прошлых лет. Мы знаем, что впереди еще распределение федеральных средств по нацпроектам, а также поступления от «Русгидро». Уверен, уже к декабрьской сессии мы увидим серьезное увеличение доходной части бюджета, а также еще не раз увеличим его в будущем году. Но прежде, чем мы примем проект бюджета в первом чтении, я прошу депутатов максимально внимательно отнестись к рассмотрению этого документа. Разобрать по пунктам. Особенно важно убедиться, что учтены потребности муниципальных образований, что заложено достаточно средств на реализацию их полномочий», – сказал Валерий Раенко.

Добавим, что в проекте бюджета Камчатки на 2019 год более миллиарда рублей предусмотрено на индексацию 1 января 2019 года зарплаты всем без исключения бюджетникам, кроме госслужащих. На меры соцподдержки будет направлено 3,6 млрд рублей, в дорожный фондна ремонт, реконструкцию и строительство дорог – 1,7 млрд рублей.