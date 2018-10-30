Имя для аэропорта: камчатцы предлагают и голосуют

Продолжается конкурс «Великие имена России». Свои варианты названия главного аэропорта края жители Камчатки оставляют на сайте великиеимена.рф.

Губернатор края Владимир Илюхин подчеркнул важность всероссийского проекта для Камчатки: «Он призван повысить узнаваемость не только главного аэропорта края, но и личности, которая будет ассоциироваться у гостей полуострова с Камчаткой. Наша земля удивительная, в ее истории оставили след десятки героев – Василий Завойко, Витус Беринг, Иван Крузенштерн, Владимир Атласов, Владимир Коянто… Важно и то, что к 2021 году будет построен новый пассажирский терминал главного аэропорта края, пропускная способность которого составит до миллиона человек в год».

Сегодня жителям края предлагается также выкладывать в социальных сетях фотопортрет человека, именем которого они хотели бы назвать международный аэропорт Петропавловска-Камчатского. Тот, кто наберет наибольшее количество лайков и репостов, получит фирменные куртку и кепку с символикой конкурса «Великие имена России». Об этом сообщили в агентстве по внутренней политике края.

Также в рамках акции в историческом выставочном центре «Город воинской славы» для активистов молодежных объединений была проведена экскурсия, на которой школьникам рассказали о личностях, внесших неоценимый вклад в развитие Камчатки.

«Корпус «Волонтеры Победы» продолжает проводить пикеты на территории края, на которых людям рассказывают о конкурсе «Великие имена России» и предлагают озвучить свои варианты названия для главного аэропорта Камчатки или проголосовать за один из предложенных. Так, за прошлую неделю мы провели порядка десяти пикетов, на них проголосовали более трех тысяч человек. Лидерами среди претендентов на включение в название аэропорта стали Витус Беринг, Владимир Атласов, Василий Завойко и Степан Крашенинников», – рассказала руководитель штаба регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Анастасия Павлова.

Итоги проекта будут подведены 5 декабря.