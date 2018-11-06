«Молодой Петропавловск – 2018»: итоги трудового лета

В администрации города торжественно подвели итоги работы трудовых отрядов «Молодой Петропавловск» в 2018 году, наградили лучших работников, бригадиров, а также поблагодарили партнеров за сотрудничество.

Участников торжества поздравили и. о. начальника управления культуры, спорта и молодежной политики администрации ПКГО Наталья Слепова и руководитель молодежного центра Наталья Кучурина. Они отметили важность той работы, которую проводили школьники в течение трудового лета.

МАУ «Молодежный центр ПКГО» совместно с администрацией города в течение 7 лет временно трудоустраивают молодежь в летне-осенний период. Для этого созданы трудовые отряды «Молодой Петропавловск». За эти годы работу получили около 4,5 тысячи человек. Ребята с пользой проводят летние каникулы и получают свою первую в жизни зарплату.

В этом году 739 старшеклассников за 4 рабочие смены привели в порядок более 1 млн кв. метров городских территорий, собрали 25,5 тысячи мешков мусора, провели 10 экологических акций.





Отдел по связям с общественностью аппарата администрации ПКГО