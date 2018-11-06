Начал работу штаб по снегоочистке

Организационное совещание штаба по снегоочистке прошло под руководством Юлии ИВАНОВОЙ, первого заместителя главы администрации ПКГО.

Участники обсудили подготовку к зиме. Ранее проверку прошли подрядные организации, занимающиеся снегоочисткой, на предмет исправности техники, запасов противогололедных материалов. Проверены и территории специализированных автостоянок, которые смогут принимать транспорт в пурговые дни.

Накануне Юлия Иванова посетила подрядчика ИП Ужов, которая убирает снег в основной части бывшего Ленинского района. «Данный подрядчик – один из передовых, готовый к работе. Мы проверили парк техники, наличие соли и песка для борьбы с гололедом. Результатом довольны», – сказала Юлия Иванова.

В состав парка предприятия входят 6 погрузчиков, 1 грейдер, 3 шнекоротора, две «посыпалки», 2 самосвала и другая техника. «Мы готовы выйти на работу при первом снеге. Надеемся, горожане будут своевременно убирать личный транспорт и не препятствовать снегоочистке», – пояснил мастер предприятия Евгений Чувашов.

До 12 ноября на основных магистралях города будут установлены временные запрещающие парковку и стоянку знаки. Это необходимо для обеспечения эффективной снегоуборки.

Напомним, что штаб по снегоочистке создается ежегодно на зимний период. В его составе представители профильных управлений администрации, подведомственных учреждений, руководители подрядных организаций.