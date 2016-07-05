Скоростной катер-амфибия «Нептун-15» готов к отправке на Камчатку

Скоростной катер-амфибия «Нептун-15» готов к отправке на Камчатку

Завершается строительство трех судов на воздушной подушке для Камчатского края.

Накануне министр транспорта и дорожного строительства края Владимир Каюмов посетил завод в Санкт-Петербурге, с которым заключен контракт на их приобретение.

Так, скоростной амфибийный катер «Нептун-15» уже готовят к отправке на Камчатку. Он предназначен для перевозки 12 пассажиров и 1 450 килограммов грузов. Катер речного регистра, но способен работать в море на расстоянии до 9 километров от берега. Судно способно преодолевать сглаженные уступы высотой до 80 сантиметров и несглаженные – до 40 сантиметров. На воде «Нептун-15» развивает скорость до 80 км/ч.

«Конкурс на приобретение трех судов на воздушной подушке правительство края проводило в конце 2017 года. Победителем стала компания «Ховеркрафт». Так, «Нептун-15» уже готов, сейчас прорабатывается вопрос его доставки. Мы ожидаем, что к концу года будут завершены работы и по строительству двух скоростных судов-амфибий «Нептун-23». Каждое из них предназначено для работы в море и перевозки 2,1 тонны груза и 20 пассажиров, оборудовано специальным краном-манипулятором для погрузки и может развивать скорость до 60 км/ч. В целом, все эти суда на воздушной подушке имеют возможность работать как в летнее, так и в зимнее время года и, соответственно, способны передвигаться по воде, льду и снегу», – сказал Владимир Каюмов.

Обеспечение бесперебойного пассажирского сообщения между населенными пунктами Камчатки – один из приоритетов, определенных губернатором края. Строительство судов осуществляется в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Камчатского края».

Всего в последние годы для нужд края были приобретены 4 самоходные баржи типа «Сосновка» и теплоход «Василий Завойко». Сейчас этот флот работает на побережье Камчатки.


По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края

75

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Регион События Подробности Власть Коммуналка Земляки Ситуация Детский мир Культура Память Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых