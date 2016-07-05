Скоростной катер-амфибия «Нептун-15» готов к отправке на Камчатку

Завершается строительство трех судов на воздушной подушке для Камчатского края.

Накануне министр транспорта и дорожного строительства края Владимир Каюмов посетил завод в Санкт-Петербурге, с которым заключен контракт на их приобретение.

Так, скоростной амфибийный катер «Нептун-15» уже готовят к отправке на Камчатку. Он предназначен для перевозки 12 пассажиров и 1 450 килограммов грузов. Катер речного регистра, но способен работать в море на расстоянии до 9 километров от берега. Судно способно преодолевать сглаженные уступы высотой до 80 сантиметров и несглаженные – до 40 сантиметров. На воде «Нептун-15» развивает скорость до 80 км/ч.

«Конкурс на приобретение трех судов на воздушной подушке правительство края проводило в конце 2017 года. Победителем стала компания «Ховеркрафт». Так, «Нептун-15» уже готов, сейчас прорабатывается вопрос его доставки. Мы ожидаем, что к концу года будут завершены работы и по строительству двух скоростных судов-амфибий «Нептун-23». Каждое из них предназначено для работы в море и перевозки 2,1 тонны груза и 20 пассажиров, оборудовано специальным краном-манипулятором для погрузки и может развивать скорость до 60 км/ч. В целом, все эти суда на воздушной подушке имеют возможность работать как в летнее, так и в зимнее время года и, соответственно, способны передвигаться по воде, льду и снегу», – сказал Владимир Каюмов.

Обеспечение бесперебойного пассажирского сообщения между населенными пунктами Камчатки – один из приоритетов, определенных губернатором края. Строительство судов осуществляется в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Камчатского края».

Всего в последние годы для нужд края были приобретены 4 самоходные баржи типа «Сосновка» и теплоход «Василий Завойко». Сейчас этот флот работает на побережье Камчатки.





По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края