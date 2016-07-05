Никольская сопка: второе рождение

В парке на Никольской сопке полностью завершены строительные и ремонтные работы. Сопка открыта для горожан и гостей Камчатки.

В этом году была проведена замена подпорной стены (глубина ее фундамента в некоторых местах достигает двух метров, а общая протяженность порядка 500 метров), сделаны пешеходные дорожки, отремонтированы лестницы, построены и реконструированы смотровые площадки.

Здесь также построена площадка для молодоженов, установлены качели, павильоны для уличной торговли. Изюминкой парка станут макеты камчатских вулканов и импровизированная схема Авачинской губы.

В минувшие выходные новый парк посетили губернатор Камчатского края Владимир Илюхин и глава города Виталий Иваненко. Они отметили, что работы проведены на высоком профессиональном уровне.

«Я очень рад, что Никольская сопка стала удобной и комфортной для горожан. Работы проведены качественно. К 1 июля, Дню края, здесь будет завершено озеленение, и эта площадка начнет активно работать в интересах жителей и туристов. Хочется, чтобы у людей, которые здесь будут находиться, были только хорошие мысли и они бережно относились к тому, что сделано для них, в том числе на территории парка», – сказал Владимир Илюхин.

Автор проекта реконструкции – архитектор Александр Севастьян – отметил, что при проведении работ одной из самых важных задач было сохранить парк в установленных границах и не нанести вред экологии.

«Это памятник природы, поэтому там применялись экологичные материалы. Один из них – печатный бетон. Он не содержит химических компонентов, способных при нагревании выделяться в окружающую среду, как это бывает с производными асфальта и подобными покрытиями. Есть и экотропа. Она выполнена из деревянных брусочков. Используя для создания этих дорожек плашки натуральной древесины, мы исключили всякую возможность негативно воздействовать на окружающий мир», – сказал Александр Севастьян.

В настоящее время на территории парка установлено видеонаблюдение, размещены лавочки и урны. Доступ для автомобильного транспорта сюда закрыт. Зимой планируется расчистка территории от снега бригадами ручного труда и средствами малой механизации.

«Никольская сопка – место историческое и культурное, место, с которым связаны воспоминания тысяч горожан. Благодаря вниманию губернатора, таланту архитектора и труду строителей сегодня она снова стала центром, куда стремятся жители Петропавловска-Камчатского и его гости. Мы будем его не только сохранять, но и развивать дальше», – сказал глава города Виталий Иваненко.

Напомним, для проведения реконструкции парковой зоны на Никольской сопке по поручению губернатора правительством края было выделено 100 миллионов рублей. Все работы на территории сопки, запланированные на 2018 год (95 процентов от общего объема), завершены.

К следующему лету территорию сопки украсят четыре барельефа, которые расположатся на подпорной стене, кроме того, подрядчик выполнит озеленение территории и установит малые архитектурные формы. После этого реконструкция парка будет официально закончена.





По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края