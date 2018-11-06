Питание в школах: новые инициативы

Депутаты Заксобрания и правительство края рассматривают возможность обеспечить льготные категории школьников двухразовым горячим питанием как в первую, так и во вторую смены.

Круглый стол, посвященный обсуждению ряда инициатив прокуратуры края, провела председатель комитета по социальной политике Заксобрания Татьяна Ткаченко. Инициативы подготовлены в ответ на требование вице-спикера Ирины Яровой защитить права школьников. Участие в заседании приняли спикер краевого парламента Валерий Раенко, депутаты, министр образования и молодежной политики края Виктория Сивак, руководители профильных подразделений муниципальных районов. Инициативы прокуратуры озвучила старший помощник прокурора края Анастасия Саченко.

В итоге было решено, что правительство края подготовит две законодательные инициативы. Первая обяжет предоставлять в школе всем льготникам обязательное двухразовое горячее питание вне зависимости от смены. Сегодня горячий завтрак и обед положен только льготникам в первой смене, во второй смене это право возникает только в случае посещения группы продленного дня. Как сообщил Валерий Раенко, если закон будет принят, во второй смене дети из льготных категорий будут получать горячий обед и горячий полдник по меню завтрака.

«Нужно посмотреть, поискать резервы. Мы все прекрасно понимаем, что проблема существует. Семьи есть разные. Не все могут полноценно три раза кормить ребенка дома. Полдня находиться в школе голодным – значит толком не развиваться, не усваивать знания. Поэтому социальная помощь края в виде полноценного питания очень важна», – сказал Валерий Раенко.

Председатель Законодательного Собрания края уточнил, что сегодня на Камчатке 30 процентов обучающихся в школах имеют право на льготное питание. Это дети из многодетных и малообеспеченных семей, из числа КМНС, из семей беженцев и переселенцев, также ряд категорий ребят с ограниченными возможностями здоровья. При этом бесплатное питание –заявительная мера поддержки. Чтобы ее получить, нужно обратиться к руководству школы.

Также участники круглого стола поддержали предложение прокуратуры края разработать краевой закон о предельных торговых наценках на продукцию в школьных буфетах.

Напомним, данные инициативы прокуратура края представила по итогам широкомасштабной проверки организации питания в школах и детсадах Камчатки. Такую проверку по факту обращения педагогов одной из школ депутат Госдумы Ирина Яровая потребовала незамедлительно организовать от прокуратуры, министерства образования, Роспотребнадзора. «Все, что касается детского питания, должно быть «золотым стандартом качества», – сказала тогда Яровая.