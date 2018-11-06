Отважным детям – благодарность, подарки и признание

Торжественная церемония награждения детей, проявивших мужество и героизм, прошла в Петропавловске-Камчатском по инициативе Совета Федерации РФ.

По поручению главы верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко для награждения на Камчатку прилетели наши сенаторы Борис Невзоров и Валерий Пономарев. Также детей чествовали губернатор Владимир Илюхин и председатель Законодательного Собрания края Валерий Раенко.

Сенаторы вручили благодарности от Российского союза спасателей и премии четырем шестиклассницам – Кристине Бекер, Виктории Цовбун, Кристине Роговцевой и Алисе Хачатурян, которые в январе этого года вытащили из реки тонущего друга.

Борис Невзоров напомнил, что такую акцию Совет Федерации проводит уже пятый год. «Правильно говорят, что и в мирное время всегда есть место подвигу. Уверен, что у этих отважных ребят, а их в этом году по нашей стране 254 человека, большое будущее. Девчата, свой первый жизненный экзамен вы сдали на отлично! И теперь вы – пример для всех юных жителей России», – сказал Борис Невзоров.

Владимир Илюхин вручил подарок – огромный телескоп – 15-летней Карине Парышевой, которая спасла из горящего дома пятерых детей. Он также наградил благодарственными письмами родителей детей-героев. Глава региона поблагодарил детей за мужество и героизм. Председатель Законодательного Собрания Камчатского края Валерий Раенко всем четырем девочкам подарил планшетные компьютеры и поблагодарил за мужество.

«Сегодня как нельзя кстати слова нашего известного полярного исследователя Ивана Папанина. Он говорил, что самые прекрасные человеческие качества с особой силой проявляются именно в момент наибольшей опасности. Именно такие качества проявили вы, спасая человеческую жизнь. Огромное спасибо родителям, которые привили вам правильные жизненные ориентиры… Теперь наши камчатские ребята будут равняться на вас. Это очень большая ответственность. Выбирайте для себя правильную жизненную дорогу и уверенно идите к новым победам!» – сказал Валерий Раенко.

В январе на реке Амчигача в Усть-Большерецке пятиклассник Данила Трофимов во время катания с горки на ледянке провалился в полынью и с головой ушел под воду. На помощь ему, не задумываясь, пришли его одноклассницы Кристина Бекер, Виктория Цовбун, Кристина Роговцева и Алиса Хачатурян. Несмотря на сильное течение, они вытащили мальчика на лед и проводили домой.

Карина Парышева 15 октября спасла из горящего дома пятерых малышей – трех соседских и двух своих братьев.

Также в этот день должны были чествовать паланских школьников – ученика 9 класса Диму Спешнева и 11-летнего Илью Белоусова. 9 июня они спасли из горящей квартиры младшего брата Ильи. Ребята не смогли прилететь из Паланы, и награды им передадут позже.

Совет Федерации и Российский союз спасателей чествуют по всей стране детей, совершивших героические поступки, проявивших личное мужество в экстремальных ситуациях. Сенаторы вылетают для чествования в регионы. 20 ребят приглашают в Совет Федерации, награды им вручает лично председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Детей, достойных наград, во всей стране очень много, в Совет Федерации поступили 254 представления на юных героев, в том числе камчатских ребят.