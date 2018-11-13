Скоростной интернет получат жители посёлка Октябрьского

Завершается строительство магистральной оптоволоконной линии связи до поселка Октябрьского.

Более 25 километров оптоволокна вдоль береговой линии на территории Усть-Большерецкого района проложило ПАО «Ростелеком». Проект реализуется при финансовой поддержке правительства края на условиях государственно-частного партнерства, сообщили в агентстве по информатизации и связи края.

Специалисты протянули кабель под землей, чтобы предохранить его от внешних повреждений, в том числе от неблагоприятных погодных условий. Пропускная способность линии связи составит более 10 гигабит в секунду.

«Развитие инфраструктуры связи и устранение цифрового неравенства на Камчатке – задачи, поставленные перед агентством губернатором края. Поэтому правительство края субсидирует более 60 процентов от общей стоимости строительства оптоволоконной линии в Усть-Большерецкий район. С появлением высокоскоростного интернета жители Октябрьского и других населенных пунктов получат доступ к большому перечню онлайн-услуг», – сказала руководитель агентства по информатизации и связи края Инга Леонтьева.

Сейчас продолжается строительство сетей связи внутри поселка. Оно ведется по технологии MetroEthernet, то есть оптические линии протягивают непосредственно к многоквартирным жилым домам. Следующим этапом станет подключение к оптоволокну более полутора тысяч пользователей, живущих в поселке.

«Проект, который наша компания реализует совместно с правительством края, создает комфортные условия для жизни и работы в поселках. Жильцы 676 квартир в Октябрьском смогут подключить безлимитный интернет, интерактивное телевидение, такие услуги, как «Видеонаблюдение», «Умный дом». Новые возможности откроются для развития бизнеса в населенном пункте», – сказал директор камчатского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Сун.

В рамках национального проекта «Цифровая экономика» на Камчатке сейчас рассматривается возможность строительства оптоволоконных линий связи в населенных пунктах Соболево, Эссо, Озерновский и Тигиль.