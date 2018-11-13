Витус БЕРИНГ, Василий ЗАВОЙКО, Степан КРАШЕНИННИКОВ

12 ноября в России началось голосование, по итогам которого 47 аэропортам нашей страны будут присвоены имена выдающихся соотечественников.

Как рассказали нам в Общественной палате Камчатского края, имена-финалисты определены по результатам социологических опросов жителей регионов, участвующих в проекте. Респондентам предлагалось выбрать из списка выдающихся личностей три кандидатуры, наиболее подходящие для присвоения аэропорту в регионе их проживания. Ранее эти списки были сформированы общественными палатами регионов, а также путем онлайн-голосования.

Итак, в список возможных имен для Петропавловск-Камчатскогомеждународного аэропорта (Елизово) вошли:

– Витус Ионассен Беринг, мореплаватель, руководитель Первой и Второй камчатских экспедиций;

– Василий Степанович Завойко, адмирал, первый военный губернатор Камчатки, руководитель обороны Петропавловска во время Крымской войны;

– Степан Петрович Крашенинников, этнограф, ботаник, путешественник, автор книги «Описание земли Камчатки».

Голосование по именам уже стартовало 12 ноября, завершится оно 30 ноября. Если вы решите проголосовать, то сможете выбрать только один аэропорт России из общего списка и проголосовать по принципу «один голос – один аэропорт – одно имя». Предлагаются следующие способы голосования:

– на сайте великиеимена.рф;

– в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», если вы там зарегистрированы. Ссылки на соответствующие приложения в этих сетях опубликованы на сайте Общественной палаты и сайте великиеимена.рф;

– с помощью горячей линии 8-800-707-93-17. Звонок по этому номеру бесплатный и принимается из любого региона России;

– метод анкетирования. Здесь – три варианта.

Первый: можно заполнить анкету в ближайшем стационарном пункте конкурса. На Камчатке они находятся в ТЦ «Галант Плаза» (Петропавловск, Пограничная, 2), в торгово-развлекательном комплексе «Шамса» (Петропавловск, проспект Победы, 67), рынок в Елизове (Завойко, 4) и в аэропорту Елизово. Время их работы указано на сайте великиеимена.рф.

Второй вариант: на борту самолетов группы компаний «Аэрофлот».

Третий: заполнить анкету в специальных выпусках газет «Комсомольская правда» (выпуски от 16, 20 и 22 ноября), «Аргументы и факты» (выпуски от 21 и 28 ноября). Анкету необходимо вырезать, заполнить и отправить почтой по адресу Общественной палаты РФ: 125993, г. Москва, Миусская пл., д. 7, стр. 1.

Итоги конкурса будут объявлены 5 декабря 2018 года.





Соб. инф.