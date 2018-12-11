Мечты сбываются!

Владимир ИЛЮХИН исполнил желания двух ребят из камчатского дома-интерната в рамках благотворительной акции «Елка желаний».

Напомним, перед завершающим в 2018 году заседанием Государственного совета, посвященного развитию добровольчества, чиновники и главы регионов присоединились к благотворительной акции.

Губернатор Камчатского края исполнил желания 11-летнего Саши Лопина и 12-летней Вики Этъэнна из Елизовского дома-интерната для умственно отсталых детей. Ребята мечтали увидеть настоящее цирковое представление и побывать на главной новогодней елке в Москве.

В поездке, которая состоялась в дни новогодних каникул, Сашу и Вику сопровождала сотрудник дома-интерната.

«Для ребят это незабываемые впечатления. Все время дети находились под патронатом представительства губернатора и правительства края. В первый же день Сашу и Вику провезли по столице с обзорной экскурсией. Потом ребята отправились на Красную площадь, их невероятно впечатлила красота и величие московских зданий и огромная карусель перед курантами на Спасской башне. Кремлевская елка – это мечта тысяч детей, в том числе и нашего Саши. Огромное спасибо Владимиру Ивановичу за исполнение желаний наших воспитанников, вы даже не представляете, какая это была радость», – рассказала начальник службы психолого-педагогической помощи и социально-трудовой реабилитации елизовского дома-интерната Эльвира Ходаева.

В Рождество Саша и Вика побывали в цирке Никулина на Цветном бульваре на новогоднем представлении «В поисках праздника» и посетили ВДНХ. А перед тем, как вернуться на Камчатку, ребята выбрали для себя памятные подарки.

«Елка желаний» – очень важная и нужная акция. Для меня большая человеческая радость – сделать так, чтобы у ребят глаза горели от счастья. Хочется, чтобы на Камчатке было как можно больше людей, которые хотят и готовы помогать тем, кому эта помощь особенно нужна. Знаю, что акция «Елка желаний» проходит во многих регионах, и думаю, что Камчатка должна к этой акции присоединиться, потому что у нас живет очень много добрых и отзывчивых людей», – отметил Владимир Илюхин.

31 декабря, накануне Нового года, губернатор исполнил мечту еще одной маленькой жительницы Камчатки – 12-летней Алисы Бабарицкой из Вилючинска, у которой несколько лет назад медики диагностировали онкологическое заболевание. Владимир Иванович привез девочке щенка шпица, о котором она давно мечтала.

Также губернатор дал поручение найти возможность опубликования сборника стихов «Плету стихи, как кружева» 64-летней жительницы Камчатки Валентины Сновидовой.