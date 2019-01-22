Владимир ИЛЮХИН – о ситуации на Култучном озере: «Никто не позволит нарушать закон»

Владимир ИЛЮХИН – о ситуации на Култучном озере: «Никто не позволит нарушать закон»

Губернатор края лично проверил, как развивается ситуация, вызвавшая общественный резонанс среди горожан и экологов.

Неоднозначные оценки общественников получили действия компании-инвестора (ООО «Новый дом», резидент свободного порта Владивосток), которая строит гостиницу рядом с Култучным озером. Неподалеку от многоэтажного здания, по замыслу собственника, должны разместиться парк, визит-центр, экологическая тропа. Для этих целей на участок был завезен грунт.

Накануне Владимир Илюхин, чтобы окончательно разобраться в ситуации, провел выездное совещание с участием министра природных ресурсов и экологии края, главой Петропавловска-Камчатского и руководителем компании-инвестора.

«Некоторые наши жители считают, что кто-то собрался засыпать Култучное озеро. Я со всей ответственностью заявляю, что озеро засыпать никто не позволит. Все проекты, которые планируется реализовать на этом месте, делаются для людей, и они имеют право получать четкую и достоверную информацию», – заявил губернатор.

Отвечая на вопросы губернатора, глава Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко объяснил, что по первоначальной информации на этом месте силами инвестора осуществляется засыпка водной глади. «Специалисты контрольного управления выяснили, что на водную гладь ничего не попадало, вместе с тем – здесь складируется грунт без разрешительных документов. Состав административного правонарушения в части несанкционированного складирования установлен. Все замечания, которые мы получили от минприроды, направлены инвестору. Сам земельный участок предоставлен инвестору с разрешением на использование под парк, ничего другого здесь построить невозможно», – объяснил Виталий Иваненко.

Министр природных ресурсов и экологии края Василий Прийдун, в свою очередь, отметил, что с точки зрения природоохранного законодательства размещение грунта, пусть даже на земельном участке, но в пределах водоохранной зоны, требует согласования с территориальным управлением Росрыболовства. Вместе с тем строительство на этой территории допустимо, если соблюдены все установленные законом процедуры.

Сейчас по поручению губернатора все заинтересованные стороны устраняют недоработки и недочеты, допущенные при контроле за деятельностью на этом участке. Инвестор, в свою очередь, продолжает разработку проекта парковой территории, экологической тропы и визит-центра.

Кроме того, Владимир Илюхин поставил перед профильными ведомствами задачу выработать предложения, учитывая мнения экологов, чтобы довести ситуацию с неубранной на озере дамбой до логического завершения без ущерба для озера.

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