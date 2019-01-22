Много отелей хороших и разных

В городе Елизово Камчатского края начала работу новая гостиница – «Yu». Её первыми гостями в день открытия стали губернатор края Владимир ИЛЮХИН, а также представители профильных ведомств краевого правительства и туроператоры Камчатки.

«За последние два – три года мы фактически вдвое увеличили номерной фонд: сейчас в гостиницах Камчатки больше 6 тысяч мест, а когда работа по развитию туристической инфраструктуры только начиналась, их было всего 3 тысячи. И все это – новое строительство. Это как раз то, на что мы сегодня ориентируемся в продвижении туристического направления…

Камчатский бизнес в целом очень быстро и четко отреагировал на перспективы развития туризма на нашей уникальной территории. И чем больше будет таких отелей, комфортных и доступных по стоимости размещения, тем больше гостей будет принимать Камчатка», – отметил В. Илюхин.

Номерной фонд гостиницы включает 26 номеров различных категорий: «Стандартный», «Улучшенный», «Семейный», «Люкс» и «Апартаменты» (ВИП), также предусмотрен номер для людей с ограниченными возможностями, приравненный к категории «Стандартный». Стоимость проживания от 6 до 30 тысяч рублей в сутки в зависимости от категории номера.

«Сегодня состоялось долгожданное открытие нашего отеля в городе Елизово. Я очень рада, что туроператорам понравился наш отель, и мы получили положительные отклики. Ждем камчатских гостей и зарубежных туристов к нам в гости», – сказала директор отеля «Yu» Наталья Ю.

Застройщиком выступила компания «Юсас-Строй», которая более чем за 10 лет достойно зарекомендовала себя на строительном рынке Камчатки. Однако, по признанию руководителя, это был первый опыт возведения туристического объекта.

«Мы давно в бизнесе, но с каждым годом повышаем свою квалификацию, прилагаем все усилия, чтобы улучшать качество выполняемой работы. И этот объект – один из лучших, построенных нами», – отметил гендиректор компании «Юсас-Строй» Сергей Ю.





Справка

В 2018 году в Камчатском крае частными инвесторами открыты ряд гостиниц и гостевых ломов. Среди них гостиницы «Арсеньев», «Командор», «Ключотель» и «Sweet home», гостевые дома «Клюква», «Сапун-Гора» и «Тихая гавань» (п. Термальный), хост-отель «Три лыжи», апартаменты на ул. Ленинской.

В 2019 году запланированы к открытию ООО «Шале», ООО «Русский двор» – гостиница на ул. Топоркова, гостиница на Тимоновских источниках, этническая деревня (ООО «Павлин»).



