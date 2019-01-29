75 лет свободы

Сегодня на Камчатке проживает 31 ветеран Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, который награжден знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и медалью «За оборону Ленинграда». С тех страшных дней минуло 75 лет. В живых остались те, кто пережил блокаду, будучи совсем юным, – те, у кого она забрала детство, родителей, близких, здоровье.

27 января в их честь во Дворце молодежи состоялся торжественный концерт. Главных гостей доставили на праздник с комфортом, на входе им отдавали честь юнармейцы, а волонтеры Победы сопроводили каждого ветерана и усадили на почетные места.

На экране мелькают кадры хроники, заставляющие вернуться в далекие военные годы, звучат страшные факты и цифры, ставшие историей:

– 8 сентября 1941 года началась одна из самых героических страниц той ужасной войны – военная блокада города Ленинграда. Осуществлялась она немецкими, финскими и испанскими войсками, с участием добровольцев из Северной Африки, Европы и военно-морских сил Италии. Длилась блокада 872 дня! Блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года, но осада Ленинграда вражескими войсками и флотом продолжалась до января 44-го. Героическая оборона Ленинграда стала одной из самых славных страниц Великой Отечественной. 27 января является днем воинской славы России – днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Сегодня торжественные мероприятия, посвященные 75-летию со дня снятия блокады города Ленинграда, проходят по всей России.

К началу блокады в Ленинграде не было достаточного запаса еды и топлива. Единственным путем сообщения с городом было Ладожское озеро. Именно через Ладогу пролегала Дорога жизни, магистраль, по которой в блокадный Ленинград доставлялось продовольствие. За время трех волн эвакуации Ленинграда из города были вывезены в общей сложности 1,5 миллиона человек. За время блокады от голода и лишений погибло свыше 630 тысяч ленинградцев, именно эта цифра была озвучена на Нюрнбергском процессе. По другой статистике, цифра может достигать 1,5 миллиона человек. Главной проблемой осажденного Ленинграда был голод. Служащие, иждивенцы и дети получали только 125 граммов хлеба в день. Рабочим полагалось 250 граммов, а личному составу пожарных команд, военизированной охраны и ремесленных училищ – 300 граммов хлеба. В блокаду хлеб готовили из смеси ржаной и овсяной муки, жмыха и нефильтрованного солода. Хлеб получался практически черным по цвету и горьким на вкус.

Первая зима в осажденном Ленинграде была особенно суровой: столбик термометра падал до отметки минус 32 градуса, отопление не поступало в дома, были отключены канализация и водопровод. Главным источником тепла в домах стала печка буржуйка, в ней сжигали все, что горело, в том числе книги и мебель. В тяжелых условиях блокады трудящиеся давали фронту вооружение, обмундирование и боеприпасы. Из населения города было сформировано 10 дивизий народного ополчения. Во время блокады Ленинград постоянно подвергался артобстрелам. Авиация совершала по несколько налетов в день. Всего за время блокады на Ленинград было выпущено 150 тысяч снарядов и сброшено больше 107 тысяч зажигательных фугасных бомб. Подвиг защитников города был высоко оценен: свыше 350 тысяч солдат, офицеров и генералов Ленинградского фронта были награждены орденамии медалями, 226 из них присвоено звание Героя Советского Союза. Медалью «За оборону Ленинграда» было награждено около 1,5 миллиона человек. За мужество, стойкость, невероятный героизм город Ленинград 20 января 1945 года был награжден орденом Ленина, а 8 мая 1965 года получил почетное звание «Город-герой».

27 января 2019 года на торжественном мероприятии во Дворце молодежи защитникам и жителям блокадного Ленинграда, проживающим в Камчатском крае, были вручены памятные знаки в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Ветераны-блокадники получили единовременную денежную выплату из краевого бюджета в размере 5 тысяч рублей, а также из бюджета города Санкт-Петербурга – 7 тысяч рублей.

Перед гостями праздника выступила первый вице-губернатор края Ирина Унтилова:

– Уважаемые ветераны, по поручению губернатора Камчатского края Владимира Илюхина позвольте приветствовать вас в этот памятный и знаменательный для России день. Готовясь к встрече с вами, я поймала себя на мысли, что невозможно перевести в короткое выступление все те чувства, которые рождает в сердце эта памятная дата. В истории военных лет – трагических, горьких, победных – блокада Ленинграда и город Ленинград занимают особое место. По мнению гитлеровцев, Ленинград нужно было уничтожить. Это город революции, это город развития еще с Петровской эпохи, это город, которым гордился Советский Союз. Его жители, объединившись с Красной армией, сказали, что этому не бывать, и пошли защищать свой город. Кто-то на передовой, кто-то в ополчении, женщины и подростки пошли на заводы вместо мужчин, чуть подросшие дети вели хозяйство, чтобы хоть как-то попытаться накормить работающих родителей, а совсем маленькие – просто старались жить и радовать своих близких, потому что все понимали, что все вокруг объединились и борются за победу. Страшную цену пришлось заплатить этим людям. Мы всегда будем помнить об этом подвиге. Его нам не даст забыть безмолвие и скорбь Пискаревского кладбища и, конечно, люди, которые в своем сердце, в своей душе, в своей судьбе пронесли эти страшные дни. С праздником вас, дорогие ветераны!

В этот день со сцены Дворца молодежи было сказано много добрых слов в адрес ветеранов-блокадников.

– Уважаемые земляки, сегодня мы собрались здесь, чтобы отдать дань уважения тем трагическим и героическим событиям Великой Отечественной войны, – обратился к собравшимся первый заместитель председателя Законодательного Собрания Камчатского края Андрей Копылов. – Я, наверное, резко скажу, но все же скажу, что сегодня находятся негодяи в лице так называемых свободных художников, либеральных писателей, которые пытаются навязать свое лживое мнение об итогах войны, в частности о блокаде Ленинграда. Лично у меня они, кроме презрения, не вызывают ничего. Никогда в жизни мы не забудем стойкость и героизм защитников Ленинграда, жителей блокадного Ленинграда! Дорогие наши ветераны, вы для нас – великий пример того, как нужно любить свою Родину, свой город, низкий вам поклон!





Лада КАЛИНИНА

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Такое забыть невозможно. В блокадном Ленинграде суровой зимой 1941–1942 гг.

Подростком мне запомнилась война –

Бомбежки, голод, холод, ни света, ни тепла,

Кусочек хлебушка с детскую ладошку –

Такая норма с ноября была.

Людей косил голод нещадно,

Теснее сжималось железное кольцо,

А враг бомбил Ленинград беспощадно,

И смерть смотрела каждому в лицо.

С голоду падали, нет сил подняться.

Кто мог еще, тот руку подавал.

Но невозможно было всем помочь подняться,

Кто на дорогах замерзал и умирал.

На обочине рука из-под снега торчала,

Как будто на помощь кого-то звала.

Я шла за пайком, чуть-чуть постояла

И со страхом в глазах дальше пошла.

В ноябре лошаденка повозку таскала,

Подбирая на дорогах замерших до утра,

И по снежным пустынным дорогам

На кладбище еле брела.

Хоронить там некому было,

Их складывали всех в штабеля,

В непогоду, пургу и метели

Их покрывали снега.

Это страшное время блокады,

Это ужас бомбежки, голод и смерть.

Но героический народ и защитники Ленинграда

Смогли это все одолеть!

И одолели! Холодный, голодный, без света и тепла, окруженный железным кольцом врагов, город продолжал жить и сражаться. Суровый, грозный, неподступный Ленинград ценой миллионов жизней выстоял в этой жестокой схватке с врагом, и в сентябре 1965 года Ленинграду было присвоено звание «Город-герой». Сменился строй, сменилась власть, и не стало Ленинграда… Но и по сей день над одним из зданий на площади Восстания высится надпись с гордым званием «Город-герой Ленинград», которую издалека видно, когда зажигаются огни большого города. Память о подвиге города-героя Ленинграда продолжает жить.

Р. ЛАНТУХОВА, ветеран ВОВ, житель блокадного Ленинграда