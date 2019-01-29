Алексей ВЫСТОРОПЕЦ – о театре и обмене душами

2019-й объявлен в России Годом театра. Наш край в стороне не остается, камчатская афиша наполнена тематическими мероприятиями. В минувшую среду, 23 января, в Камчатской краевой научной библиотеке стартовали «Театральные встречи». Первым гостем проекта стал актер Камчатского театра драмы и комедии, заслуженный артист РФ Алексей ВЫСТОРОПЕЦ. Встреча получилась особенной: очень теплой и честной. Не было претензии на бенефисный формат: минимум песен, стихов, игры… А что же было? Разговор по душам.

Интересно, что ведущим вечера в афишах был заявлен Дмитрий Коростелев. Надо же, тезка нашего министра экономразвития и торговли, подумали многие. Почему же тезка? Сам министр. Дело в том, что Алексея и Дмитрия связывает крепкая дружба с нескончаемыми разговорами о литературе, истории, театре. Расскажем вам по секрету, что Дмитрий Коростелев, чья работа сейчас по большей части связана с цифрами, в школьные годы был самым что ни на есть гуманитарием: окончил лицей, собирался поступать в театральный. Друзья-знакомые были уверены, что из него вырастет отличный режиссер. А вырос, вот видите, министр. Возможно, Дмитрий Анатольевич когда-нибудь расскажет об этих крутых поворотах в своей судьбе, например, на страницах «Камчатского края». На встрече же он постеснялся хоть сколько-нибудь останавливать внимание на своей личности, напомнив, что главными героями вечера являются Алексей Высторопец и Театр. В течение 3 часов, почти как Президент на ежегодной пресс-конференции, Алексей отвечал на различные вопросы ведущего и зрителей. Как понимаете, уместить на газетной полосе весь творческий вечер, нереально. Делимся с читателями лишь небольшой его частью.





Театр начинается… с удара по морде!

– Чем я только ни занимался в детстве: на плавание ходил, в судомодельный кружок, на карате, потом пришел на бокс – там я очень вовремя получил удар по морде, понял, что это не мое, что-то там у меня в голове встало на нужные места, и я пошел в театральную студию. Было мне тогда 12 лет. И вот с тех пор у меня не было вопросов, чем я буду заниматься дальше, кем я буду. Ответ этот пришел с первого занятия. Театр стал моей жизнью, и все. Родители были против такой перспективы, они меня не хотели отпускать поступать на актера, но я настоял и в 15 лет уехал и поступил в Иркутское театральное училище. Окончил его, и в 19 лет вернулся домой дипломированным актером. С тех пор служу в Камчатском театре драмы и комедии… В следующем году уже будет 25 лет как… Кстати, совет молодым. Если у вас в голове есть хотя бы одна альтернатива театру… Вы думаете, например, поступить ли мне на биолога или все-таки в театральный… Не ходите в театральный! Туда надо идти только тогда, когда театр для вас всё.





Зачем актеру быть продюсером?

– В 2002 году уже менялось время, и мне стало казаться, что в театре недостаточно маркетинга. Я пришел к Зверовщикову и сказал: «Я ни черта не понимаю ни в рекламе, ни в маркетинге, но у нас нет рекламы вообще. Разрешите заняться этим. Дайте мне год». Не могу не отметить, как тогда разобраться во всем этом помогла мне тогдашний руководитель управления культуры Петропавловска Галина Монахова! Очень ей благодарен за советы! Уже погрузившись в эту тему, я понял, что мне катастрофически не хватает знаний. Принял решение поступать в ГИТИС на продюсерский факультет. Помню, шло совещание в штабе реконструкции театра (сложные у нас тогда были времена!), и губернатор Машковцев спросил о моих планах на лето. Я ответил, что планировал ехать поступать в ГИТИС, но ввиду отсутствия средств буду вынужден продолжить самообразование на Камчатке. Через три дня у меня в руках уже были билеты в Москву. Михаил Борисович лично мне их купил. Я полетел. Я был готов к экзаменам на все 100 процентов! Там на весь набор было всего 9 бюджетных мест. И я смог поступить на бюджетное место! Когда увидел свою фамилию в приказе о зачислении, тут же позвонил Михаилу Борисовичу и услышал в ответ: «Я очень рад. Это счастливая новость для сегодняшнего тяжелого дня. 4 часа назад умерла моя жена Татьяна». А я дружил с их семьей, нас связывали очень теплые отношения. Я поменял билеты, сел в самолет и тут же прилетел на Камчатку. Вот такую роль в моей жизни сыграл губернатор Машковцев! Я продолжил и работать, и учиться, окончил ГИТИС. И оставил руководящий пост в театре только тогда, когда стал заниматься театральными гастролями в частном порядке. Просто счел, что это неэтично.





В чем магия театра?

– Не зря сцену и театр называют намоленным местом. Взаимодействие театра и зрителя – это все-таки чудо! Я открываю вам свою душу через образы, характеры искренне, а вы открываете свою в ответ, воспринимаете мой посыл. Это обмен душами! И та самая магия восприятия находится где-то между нами. Она нас связывает. Она нас делает роднее.





Как начался Год театра?

– Как начался мой Год театра? Ударной дозой театра! Опять мне повезло! Есть такая антреприза «Чужих мужей не бывает», в ней играют популярные российские актеры Галина Данилова, Эдуард Радзюкевич, Андрей Кайков. И мне поступило предложение сыграть вместе с ними в этом спектакле в новогодние каникулы. Я принял приглашение. 1 января я уже летел на гастроли. За неделю мы проехали 6 городов, отыграли 6 спектаклей. Ну а седьмым я сыграл «Как я съел собаку» в Питере. Вернулся домой как раз, когда закончились новогодние каникулы.





Наш – лучший!

– Что касается нашего театра, я с уверенностью говорю, говорил и, надеюсь, буду продолжать быть в этом уверенным, что труппа камчатского театра – одна из сильнейших трупп от Сибири до Дальнего Востока. Очень жаль, что сейчас, особенно последние 4 года, эту труппу покидают лучшие, сильнейшие. Но этот процесс не связан с самой труппой. Сегодня камчатский театр находится в зоне турбулентности… И я верю, что никогда театр с этими традициями не опустится до уровня плохого театра.





Портрет камчатского зрителя

– Приезжие артисты отмечают, что у нас другой зритель. И я всегда это подтверждаю. Да, другой! На Камчатке публика – открытая. Открытая настолько, что и свое недовольство она тоже может выражать открыто. Но и свою любовь, и восторг она выразит искренне и сразу. Заливистый смех в зале, шмыгание носом на какой-то трогательной сцене или даже прямая оценка, произнесенная вслух. Как, например, когда во время одного спектакля партнерша дала мне пощечину. По делу, конечно (мой герой ее предал)… И тут из зала крик: «Молодец! Так ему!»





Как ты съел собаку?

– В 2002 году Валентин Зверовщиков предложил мне присмотреться к пьесе Евгения Гришковца «Как я съел собаку». Пьеса была свежая, написанная годом ранее. Материал показался мне сложным, и я не сразу согласился. Зверовщиков дал мне неделю подумать, и я решил довериться чутью этого человека. Мы репетировали пять месяцев ежедневно. Это ведь моноспектакль, т. е. театр одного актера. На репетициях сидели друг напротив друга. И чувствовали себя идиотами. Ни публики нет, ни коллег по сцене. В правильном ли мы направлении идем? Как будет восприниматься спектакль? Потом, когда спектакль уже вышел, Зверовщиков сказал: «Этот спектакль ты можешь играть всю жизнь». Я тогда посмеялся, а вот ведь какое дело: я играю его уже 16 лет. За это время у нас с автором пьесы Евгением Гришковцом состоялось личное знакомство. И вот удивительная вещь: этих спектаклей всего два в стране. Один играет сам Гришковец, второй – я. Он – в Калининграде, я – на Камчатке, на двух краях большой страны! «Съесть собаку» мне удалось и за пределами Камчатки, причем в шесть раз больше, чем в родном театре. Крайний раз я сыграл его в Санкт-Петербурге 10 января. В прошлом году спектакль стал лауреатом премии федерального фестиваля «Театральный Олимп» в г. Сочи, а в этом году меня уже пригласили в жюри этого фестиваля, летом полечу в Сочи.





Яна ЩЕГОЛИХИНА







Блиц для Алексея Высторопца:

– Три театральных режиссера, которые повлияли на становление как актера?

– Валентин Зверовщиков, Дмитрий Егоров, Егор Чернышов.

– Три роли, которые хотел бы сыграть?

– Виктор Зилов («Утиная охота»), Иудушка Головлев («Господа Головлевы»). И в конце жизни хотел бы сыграть Луку («На дне»).

– Три лучшие роли, которые уже сыграны?

– Мне сложно оценивать свои лучшие роли. Скажу о тех ролях, которые перевернули меня, дали новый толчок: маленькая роль – роль Досужего в «Доходном месте», Астров – в «Дяде Ване» и Баба Яга. И еще одну очень важную роль добавлю – роль Плюшкина в спектакле «Брат Чичиков».