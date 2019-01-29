Ворота в небо: второй подход

Автоматизированная система въезда-выезда в аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) 28 января вновь начала работу в тестовом режиме. В текущую зиму – уже второй раз.

Ее запуск осуществлен спустя месяц после того, как из-за возникшего транспортного коллапса по указанию краевых властей новая система въезда-выезда была отключена. Напомним, что тогда система оказалась непонятной и неудобной для водителей, ограничивала скорость движения автотранспорта и создавала пробки. Информации о новых правилах проезда было слишком мало, а сама система оказалась недостаточно отрегулированной.

Уже после вмешательства в ситуацию краевых властей руководство аэропорта начало принимать меры по оптимизации работы автоматизированной системы. Время бесплатного нахождения на парковке воздушной гавани было увеличено с 15 до 20 минут, около платежных терминалов появились сотрудники, помогающие водителям быстрее справиться с оплатой. При этом ожидалось, что количество платежных терминалов увеличится и появится возможность оплатить парковку не только наличными, но и с помощью банковской карты. Планировало руководство аэропорта и расширение площади для стоянки автомобилей на 2,2 тысячи квадратных метров, несмотря на то, что сейчас часть бывшей стоянки занята под строительство дополнительного терминала.

Кроме того, заместитель председателя правительства Камчатского края Юрий Зубарь дал тогда поручение министерству транспорта и дорожного строительства Камчатского края помочь руководству аэропорта оптимизировать работу шлагбаумов. По его же предложению в аэропорту должен был появиться парковщик, который смог бы грамотно распределять транспортный поток по стоянке. Кроме того, должны были быть проработаны изменения в схеме движения общественного транспорта, чтобы автобусам не приходилось разворачиваться на ограниченной по площади парковке.

Губернатор края Владимир Илюхин тогда поручил прекратить взимать деньги с пользователей парковки, пока въездная зона не будет организована должным образом.

25 января выполнение всех этих работ по организации движения и парковочных зон в аэропорту Петропавловска-Камчатского губернатор проверил лично.

«Был разработан целый комплекс мероприятий, который включает в себя, во-первых, дополнительные парковки, во-вторых, изменение схемы движения всего транспорта на территории аэропорта. Это касается и автобусов, потому что сейчас они не разворачиваются на привокзальной площади: для общественного транспорта организован отдельный выезд на краевую дорогу и установлен светофор. Наверное, впервые за всю историю работы аэропорта организована большая бесплатная парковка в районе межсектора, где достаточно места для того, чтобы все пассажиры и провожающие могли комфортно поставить свои машины и добраться до зоны вылета. Также расширена парковка в зоне выдачи багажа и организована парковка рядом с остановкой, которой раньше не было. Кроме того, изменились точки въезда в аэропорт: сейчас у нас две линии въезда и три линии выезда, что позволит не создавать пробки», – рассказал заместитель председателя правительства Камчатского края Юрий Зубарь.

Проведенные работы – только первый этап модернизации парковочных зон камчатского аэропорта. Уже весной планируется начать асфальтирование территории.

«Владимир Иванович верно обратил внимание на то, что нужно создать условия, чтобы наши жители и гости чувствовали себя комфортно на территории аэропорта. На сегодняшний день мы сделали дополнительные парковочные места около здания аэровокзала и расширили площадь парковки справа от шлагбаума, но на этом мы не останавливаемся. В целом мы хотим добиться, чтобы парковочных мест было не менее 450. Весной мы планируем приступить к асфальтированию площадок. Также прорабатываем с министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края и с Юрием Николаевичем Зубарем вопрос создания дополнительных мест», – рассказал директор аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово) Сергей Бубнов.

Автоматизированная система въезда в аэропорт будет работать в тестовом режиме в течение недели, после чего специалисты проанализируют ситуацию и устранят возникшие трудности.





По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края