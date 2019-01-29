Календарь 11–17 февраля 2019 года

11 февраля

70 лет со дня рождения Владимира Геннадиевича Резванова, генерального директора ООО «Авача-Трал» (1949 г.).

Родилась Марина Александровна Ништа, руководитель агентства по ветеринарии Камчатского края (1963 г.).

В 1937 году местные авиаторы совершили первые полеты на самолетах с аэродрома, располагавшегося в районе 6 километра елизовского шоссе.

12 февраля

В 1967 году на Петровской сопке в Петропавловске был открыт первый трамплин.

20 лет назад (1999 г.) на Камчатке были вручены первые на Дальнем Востоке страховые свидетельства государственного пенсионного страхования.

14 февраля

В 1964 году вступила в эксплуатацию Петропавловская швейная фабрика (ныне ООО «Надежда-Новинка»).

В 1992 году Камчатский областной совет народных депутатов принял решение об открытии аэропорта Елизово для приема иностранных воздушных судов.

В 2004 году Камчатскому камерному оркестру постановлением губернатора области было присвоено имя Георгия Аввакумова.

15 февраля

В 1926 году был образован Камчатский пограничный отряд. Его подразделения сейчас входят в состав пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району.

16 февраля

Родился Валерий Владимирович Артемьев, глава Атласовского сельского поселения Мильковского района, председатель Собрания депутатов Атласовского сельского поселения (1966 г.).

17 февраля

Родился Иосиф Иннокентьевич Жуков, народный артист России, руководитель фольклорно-этнографического ансамбля «Ангт» (1950 г.).