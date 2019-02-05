Владимир ИЛЮХИН: Строительство автовокзала нельзя откладывать

Губернатор края посетил одну из возможных площадок размещения автостанции в Петропавловске-Камчатском. Ранее здание и прилегающая территория, расположенные на проспекте Карла Маркса, предназначались для размещения автопарка Центробанка.

«Необходимо расставить приоритеты. Жители не только Петропавловска-Камчатского, но и всего края нуждаются в современном автовокзале, в котором возможно в комфортных условиях ожидать отправления или прибытия автобусов. Тем более что автостанцию камчатцам мы обещаем уже давно. Нужно подобрать место, расположение которого было бы удобно жителям и легко встраивалось бы в схему движения городского транспорта», – подчеркнул Владимир Илюхин.

Губернатор края дал поручение заместителю председателя правительства региона Юрию Зубарю совместно с министерством транспорта и дорожного строительства и администрацией Петропавловска-Камчатского рассмотреть все варианты для размещения автовокзала и определить наиболее подходящие до конца февраля.

Ежедневно из краевой столицы отправляются 279 автобусов, которые выполняют рейсы по 6 междугородным и 12 пригородным маршрутам. По расчетам министерства транспорта и дорожного строительства региона, в сутки автовокзал Петропавловска-Камчатского будут посещать от 3 500 до 5 000 пассажиров.