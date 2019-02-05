В правительстве края объединены агентства ЗАГС и по делам архивов

Руководителем нового агентства ЗАГС и архивного дела Камчатского края назначена Наталия ПОЛЬШИНА. Об этом сообщили в главном управлении государственной службы губернатора и правительства региона.

«Эта реорганизация – результат деятельности рабочей группы по оптимизации и совершенствованию структуры правительства и иных исполнительных органов региона, которая была создана по поручению губернатора края. Слияние агентств позволит нам уменьшить затраты на их содержание, а также снизить численность государственных гражданских служащих Камчатки на 8 человек», – отметил вице-губернатор Алексей Войтов.

Перед новым агентством поставлена непростая задача – цифровизация актов гражданского состояния, хранящихся на бумажных носителях, то есть конвертация данных из бумажных актовых книг (начиная с 1926 года) в цифровой формат.

«Централизованная система хранения актовых записей, составленных на территории Российской Федерации, выведет предоставление государственных услуг на новый качественный уровень. При этом руководство, работники вновь образованного органа постараются сделать все, чтобы внедрение новых технологий не доставило неудобств жителям региона», – отметила руководитель агентства ЗАГС и архивного дела края Наталия Польшина.

Напомним, 1 октября 2018 года все органы ЗАГС России перешли на новый формат работы в связи с вводом федеральной государственной информационной системы «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния».





Наша справка

Наталия Алексеевна Польшина родилась 13 октября 1976 года. Свою трудовую деятельность начала в ООО «Камчатский информационно-технический центр». В структуре органов ЗАГС Камчатского края – с мая 2005 года: занимала должности главного специалиста управления ЗАГС Камчатской области, консультанта, советника, начальника отдела архивного обеспечения агентства ЗАГС края. В 2017 году возглавила этот орган исполнительной власти Камчатского края.