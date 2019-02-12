В посёлке Раздольном открылась муниципальная аптека

В посёлке Раздольном открылась муниципальная аптека

Фармацевтический пункт – единственный в поселке. До его открытия жители больше года были вынуждены ездить за лекарствами в Елизово. Администрация района планирует дальнейшее расширение сети муниципальных аптек.

«Другой аптеки, кроме как в Елизове, в округе не было. И сегодня такая проблема существует в других населенных пунктах района. Открытие аптеки в поселке Раздольном – это первая ласточка, старт для открытия подобных точек в других селах. Многим коммерческим аптекам стало невыгодно работать в небольших населенных пунктах, и они закрылись. Общими усилиями районной и местной администраций, депутатов, унитарного муниципального предприятия ОПХ «Заречное» в поселке вновь появился такой социально важный объект», – сказал глава Елизовского района Роман Василевский.

Новая аптека расположилась в здании администрации поселка, на ремонт помещения были выделены 400 тысяч рублей. Фармацевтический пункт работает не круглосуточно, зато, как отметил Роман Василевский, в аптеке «старого образца» лекарства не только продают, но и изготавливают. Специалистами учреждения соблюдаются все нормы и требования по лицензионным соглашениям.

«За каждой мелочью надо было ехать в Елизово, а теперь очень удобно пенсионерам и мамам с детьми, аптека прямо в поселке. Кроме того, можно получить лекарства по рецептам, раньше нам это было недоступно», – делятся жители поселка.

Стоимость лекарств в новой аптеке будет такой же, как и в других пунктах этой же сети в Елизове. Добавим, что в Раздольном сейчас проживает около трех тысяч человек.

473

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Регион События Подробности Власть Коммуналка Земляки Ситуация Детский мир Культура Память Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых