В посёлке Раздольном открылась муниципальная аптека

Фармацевтический пункт – единственный в поселке. До его открытия жители больше года были вынуждены ездить за лекарствами в Елизово. Администрация района планирует дальнейшее расширение сети муниципальных аптек.

«Другой аптеки, кроме как в Елизове, в округе не было. И сегодня такая проблема существует в других населенных пунктах района. Открытие аптеки в поселке Раздольном – это первая ласточка, старт для открытия подобных точек в других селах. Многим коммерческим аптекам стало невыгодно работать в небольших населенных пунктах, и они закрылись. Общими усилиями районной и местной администраций, депутатов, унитарного муниципального предприятия ОПХ «Заречное» в поселке вновь появился такой социально важный объект», – сказал глава Елизовского района Роман Василевский.

Новая аптека расположилась в здании администрации поселка, на ремонт помещения были выделены 400 тысяч рублей. Фармацевтический пункт работает не круглосуточно, зато, как отметил Роман Василевский, в аптеке «старого образца» лекарства не только продают, но и изготавливают. Специалистами учреждения соблюдаются все нормы и требования по лицензионным соглашениям.

«За каждой мелочью надо было ехать в Елизово, а теперь очень удобно пенсионерам и мамам с детьми, аптека прямо в поселке. Кроме того, можно получить лекарства по рецептам, раньше нам это было недоступно», – делятся жители поселка.

Стоимость лекарств в новой аптеке будет такой же, как и в других пунктах этой же сети в Елизове. Добавим, что в Раздольном сейчас проживает около трех тысяч человек.