Пассажирам добавят комфорта

Пассажирам добавят комфорта

Количество стоек регистрации и площадь стерильной зоны в международном аэропорту Петропавловска-Камчатского будут увеличены в 2,5 раза.

Ход работ по расширению действующего аэровокзального комплекса во время выездного совещания оценил заместитель председателя правительства Камчатского края Юрий Зубарь.

Справа от действующего терминала сейчас ведется строительство дополнительного сборно-разборного павильона площадью 3 тысячи квадратных метров. Завершился монтаж кровли его основной части, идет подготовка к монтажу стеновых панелей и фасадного остекления.

«Реализация совместного проекта с холдингом «Аэропорты регионов» продолжает вестись в соответствии с графиком. Никто не сомневается, что новый современный аэровокзальный комплекс появится на Камчатке в 2021 году. При этом мы понимаем, что качество обслуживания посетителей нашей воздушной гавани нужно улучшать уже сейчас, от этого в том числе зависит и рост пассажиропотока. Если 4 года назад он составлял 540–550 тысяч человек в год, то на данный момент наш аэропорт принимает порядка 700 тысяч пассажиров, мощности действующего терминала уже не хватает. Поэтому инвестор проявил инициативу и за собственный счет ведет работы по расширению аэровокзального комплекса», – рассказал Юрий Зубарь.

Благодаря вводу дополнительного терминала пропускная способность комплекса будет увеличена до 360 пассажиров в час.

«Новое здание позволит увеличить площадь входной группы. Также в нем будут установлены 7 стоек регистрации, еще одну мы дополнительно поставим в действующем терминале. В итоге в аэропорту будут готовы к работе 13 стоек регистрации, сейчас их только 5. Также мы увеличим в 4 раза зону досмотра, в 2,5 раза – стерильную зону, в которую попадают люди после прохождения досмотра. Появится и бизнес-зал, который есть в каждой ключевой гавани регионов страны. Его услугами бесплатно смогут воспользоваться пассажиры, вылетающие бизнес-классом, а также участники бонусных программ авиакомпаний. Кроме того, сейчас мы прорабатываем с правительством края возможность оборудования 4 дополнительных кабинок паспортного контроля», – объяснил исполнительный директор АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)» Сергей Бубнов.

Завершение строительства дополнительного терминала запланировано на весну 2019 года.

авиакомфорт
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