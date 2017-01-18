Борьба с мусором? В самом разгаре!

Только 40 процентов твердых коммунальных отходов (ТКО) на Камчатке в идеале должны идти на захоронение на специальных мусорных полигонах. Остальные 60 процентов и даже больше должны перерабатываться. Именно к такому распределению производимого камчатцами мусора должно в итоге прийти краевое агентство по обращению с отходами. Об этом рассказал руководитель ведомства Андрей КУДРИН в ходе публичного отчета о его деятельности в 2018 году.





Переход на новую систему

Именно этот год стал для Камчатки переходным к новой системе обращения с отходами. Хотя подготавливать почву для введения этой системы начали еще два года назад. Край стал первым на Дальнем Востоке и одним из первых в стране, где была сформирована нормативная база, создано агентство по обращению с отходами. Все это было продиктовано изменившимся в России законодательством, которое передало все полномочия в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами именно на уровень власти субъекта. Спустя некоторое время был выбран и региональный оператор ГУП «Спецтранс», в ведении которого сейчас находится все, что происходит с отходами на Камчатке – во всех муниципалитетах.

Рассказывая об этой работе, Андрей Кудрин отметил, что именно благодаря проведенным заранее мероприятиям, реформа сферы обращения с ТКО в крае прошла без нареканий и сегодня уже более 80 процентов населения полуострова обслуживается региональным оператором.

В Петропавловске предоставление новой коммунальной услуги началось еще 1 ноября 2017 года. 1 января 2018 года подключился Вилючинск, 1 июля 2018 года – Елизовский район. 1 марта этого года на новую систему перейдет и Быстринский район. При этом, несмотря на опасения жителей края, стоимость новой услуги не стала для них обременительной, даже с условием ее повышения на 1,7 процента. «В квитанциях жителей это отразится буквально на несколько рублей», – сказал Андрей Кудрин. Для улучшения работы регионального оператора в 2018 году частично обновился парк мусороперегрузочной техники: были куплены шесть современных мусоровозов и один бульдозер. По словам Андрея Кудрина, обновление этого парка продолжится и в 2019 году.





Самое ценное – в переработку

В этом году в крае начинается настоящая переработка ТКО. Открываются высокотехнологичные производства, которых раньше на полуострове не было. Первое открылось в феврале – резидент свободного порта Владивосток ООО «Феникс» на своем мусороперерабатывающем комплексе будет перерабатывать 120 тысяч тонн (в перспективе – 200 тысяч тонн) отходов в год. Из вторсырья компания будет производить топливные брикеты, дорожные плиты и защиту для электрокабелей. Пока речь идет о картоне и пластике, которые хорошо идут в переработку, а продукция, произведенная из такого вторсырья, имеет спрос. Именно эти виды отходов будут отсортировываться для работы этого завода.

Летом этого года планируется запуск еще одного большого мусоросортировочного комплекса и в поселке Вулканном.

Пока не решенным остается вопрос переработки на полуострове использованной резины, сказал Андрей Кудрин, отвечая на вопросы к его отчету. Речь идет об автошинах, которые выбрасываются автолюбителями осенью и весной. Пока на полуострове нет инвесторов, желающих вложить средства в переработку этих отходов, но поиск их ведется.





Нелегальным свалкам – бой!

Полигоны, предназначенные для сбора и захоронения ТКО, в крае тоже будут меняться и уже меняются. Ведь ни для кого не секрет, что до недавнего времени все наши свалки и полигоны по сбору отходов, мягко говоря, не соответствовали экологическому законодательству. Из камчатских свалок только три более или менее приближались к стандарту. Остальные были просто традиционно сложившимися местами сбора мусора. Какие-то из них существовали санкционированно, а какие-то – нет. Во многих поселениях не было даже операторов по вывозу мусора, все просто стихийно сваливали его в том или ином месте. Привести сферу обращения с отходами в нормальное русло природоохранного законодательства и сделать для начала так, чтобы система захоронения отходов соответствовала требованиям экологической безопасности – это и было первым шагом агентства в его работе.

Определенных успехов в этом вопросе удалось добиться. В прошлом году закончили строительство первой очереди современного полигона для сбора ТКО в Усть-Камчатске, где ничего подобного никогда не существовало. Строительство обошлось краевому бюджету в 72 миллиона рублей. Сейчас идет подготовка для строительства таких же полигонов в Палане и Тигиле.

Пока же, к сожалению, многие камчатцы продолжают организовывать стихийные свалки мусора. По словам Андрея Кудрина, только в 2018 году агентство зафиксировало 601 такую свалку. Полностью ликвидировать удалось только 446, потому что в отдельных случаях места, с которых убирался мусор, захламлялись снова. На борьбу с нелегальными свалками из краевого бюджета выделено более 21,2 миллиона рублей, которые были потрачены на то, чтобы вывезти 29 тысяч кубических метров мусора и 10,5 тысячи автомобильных покрышек, разбросанных по камчатской земле.





Светлана СОЛОВЬЕВА