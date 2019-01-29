Камчатский колледж искусств вошёл в топ-100 лучших образовательных учреждений страны

По итогам национального конкурса «100 лучших образовательных учреждений Российской Федерации – 2018» колледжу вручены диплом лауреата и памятная медаль.

«Это важное событие для Камчатки. Нужно отметить, что такое признание – закономерный результат, за которым стоит слаженная работа высокопрофессионального коллектива колледжа и грамотное руководство учреждением», – сказали представители краевого министерства культуры.

Камчатский колледж искусств по праву считается главной кузницей специалистов творческих профессий на полуострове. Регулярно учреждение получает финансовую поддержку из бюджета края.

Так, в минувшем году было выделено более 5 миллионов рублей на модернизацию учебно-методической базы: на приобретение новых сценических костюмов, материалов для художественного отделения и новых музыкальных инструментов.

Свыше 10 миллионов рублей колледж получил на ремонтные работы, которые были проведены в классах и комнатах общежития. Кроме того, учебный год учреждение встретило с новым забором.

На поддержку юных талантов было направлено около 3 миллионов рублей. Средства пошли на проведение мероприятий, деятельность центра поддержки одаренных детей и обеспечение участия камчатских молодых артистов во всероссийских и международных конкурсах.