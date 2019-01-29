Полуденные залпы

Полуденные залпы

Пробный выстрел холостым снарядом из гаубицы Д-30 был произведен в полдень 16 февраля на территории Морского собора в Петропавловске-Камчатском. С 23 февраля с. г. полуденные залпы станут ежедневными.

В церемонии по поручению губернатора края принял участие заместитель председателя правительства – министр специальных программ и по делам казачества региона Сергей Хабаров.

Установка 122-миллиметровой гаубицы на территории собора началась утром. Перед выстрелом архиепископ Петропавловский и Камчатский Феодор освятил орудие. Ровно в 12.00 из него был произведен залп холостым снарядом с соблюдением всех мер безопасности.

«Сегодня исторический момент. Губернатор края добивался этого начиная с 2012 года. Мы благодарны командующему Восточным военным округом за то, что он пошел навстречу правительству края, городу, выделил орудия для производства ежедневных залпов в ознаменование звания «Город воинской славы». Эти залпы – дань памяти героизму и мужеству защитников Петропавловска, дань памяти морякам, не вернувшимся домой. Территория Морского собора – это символическое место, которое как нельзя лучше подходит для возрождения этой традиции. Ровно через неделю полуденные залпы станут ежедневными. Предшествовать им будут отдание воинских почестей, подъем флагов и звучание гимна. Уверен, увидеть все это собственными глазами захотят как гости Камчатки, так и ее жители», – сказал Сергей Хабаров.

Он добавил, что официально старт возобновлению полуденных залпов будет дан 23 февраля. К этому моменту у Морского собора установят еще одну гаубицу.

Напомним, традицию пушечных залпов основал Петр I, который повелел встречать и провожать день подъемом и спуском флага, сопровождая их выстрелами.

На полуострове полуденная пушка впервые выстрелила при Аркадии Голенищеве в 1827 году. Но особую значимость для жителей Петропавловска эти выстрелы приобрели при Василии Завойко во время англо-французской интервенции 1854 года. Артиллерийский залп с мыса Сигнального не только отмерял местное время, но и поднимал дух защитников города.

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