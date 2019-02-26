Не все депутаты поддержали в первом чтении законопроект о расширении ТОР на водные объекты

Не все депутаты поддержали в первом чтении законопроект о расширении ТОР на водные объекты

Основные изменения в закон касаются включения в границы ТОР частей поверхностных водных объектов. Предлагаемые изменения в действующий закон позволят резидентам ТОР осуществлять деятельность, связанную с использованием водных объектов (рекреационная деятельность, строительство гидротехнических сооружение).

«Применяется весь пласт действующих норм, экологических и остальных. Получить участок для забора воды или для других целей резидент может только в общем порядке. А реализовывать свой проект он может, используя налоговые льготы и административные преференции режима ТОР», — отмечают в Госдуме.

Законопроектом предлагается установить запрет на предоставление преференциального режима ТОР организациям, осуществляющим банковскую, страховую, клиринговую деятельность, а также организациям, являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг и негосударственными пенсионными фондами. Предлагаемая норма обусловлена целями применения режима ТОР только в отношении организаций, осуществляющих реальное производство, для повышения конкурентоспособности выпускаемой ими продукции как на российском рынке, так и на рынках стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Предлагается сократить сроки, на которые могут быть продлены проверки в отношении резидентов ТОР. В исключительных случаях проверки в отношении малых предприятий могут быть продлены не более чем на тридцать часов, в отношении микропредприятий — не более чем на десять часов, в отношении иных резидентов ТОР — не более чем на пятнадцать рабочих дней.

В поддержку законопроекта проголосовало большинство — 330 депутатов. При этом, фракция ЛДПР в полном составе проголосовала «против» принятия в первом чтении законопроекта. От фракции выступил депутат от Приморского края Андрей Андрейченко, который, не приведя серьёзных аргументов, объявил, что Фракция ЛДПР голосует «против».

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