АО «Камчатская мельница»: производство высококачественной муки – вопрос решённый

Завершение второго этапа модернизации комбикормового производства в конце 2018 года стало настоящим прорывом не только для АО «Камчатская мельница», но и мощным фактором развития для экономики Камчатки в целом. К сегодняшнему дню приобретенная акционерным обществом новая современная производственная линия гранулирования кормов введена в эксплуатацию и работает на полную мощность.

В результате единственный производитель комбикормов на Камчатке теперь может не только на сто процентов обеспечить потребности сельхозтоваропроизводителей края, но и поставлять свою продукцию в соседние субъекты, что еще совсем недавно было немыслимо.

И местный рынок уже покорен: в настоящее время около 90 процентов всех комбикормов, используемых на Камчатке, производит АО «Камчатская мельница». Качество продукции оценили по достоинству и крупные сельскохозяйственные предприятия, и фермеры. Среди потребителей продукции известные бренды Камчатки – «Заречное», «Агротек», птицефабрика «Пионерская», экоферма «Сокоч», свинокомплекс «Камчатский», Елизовский свинокомплекс. И это далеко не полный список, а в планах доставка комбикормов до Мильковского района, а дальше – и Магаданская область.

В чем состоят преимущества новой производственной линии? Не только в увеличении мощностей, но и в возросшем до мировых стандартов качестве полнорационных комбикормов. Кроме того, здесь применен целый ряд уникальных технологических решений. В то время как в нашей стране только внедряется перевозка зерна в контейнерах, АО «Камчатская мельница» уже готова принимать их, причем в автоматизированном режиме. Технологии на заводе теперь ничуть не уступают ведущим производителям России. Более того, аналог такой производственной линии производитель – российская компания «Технэкс» – поставляет в Германию. Основное преимущество линии – глубокая обработка сырья, установлены блоки микродозирования, что позволяет сотрудникам максимально точно рассчитывать и добавлять в комбикорм аминокислоты и витаминные добавки.





Продукты модернизации

АО «Камчатская мельница» было создано в 2016 году на базе Камчатского комбикормового завода. Уже в декабре 2017 года предприятие завершило первый этап инвестиционного проекта, провело реконструкцию силосного корпуса для хранения сырья и готовой продукции, в результате чего количество емкостей для хранения комбикормов увеличилось с 16 до 45.

До того как было создано АО «Камчатская мельница», на заводе ежегодно производилось не более 10 тысяч тонн продукции. Сейчас завод выпускает 21 тысячу тонн комбикормов. Выросло и количество рецептур, теперь их тридцать пять, а также увеличилось количество используемых ингредиентов. Вначале их было пять, а теперь – двадцать восемь.

Все это стало возможным благодаря масштабной производственной модернизации, а также весомой поддержке правительства Камчатского края, министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, министерства экономического развития и торговли Камчатского края, агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края.

На модернизацию было направлено порядка 282 миллионов рублей, из них 136,5 миллиона рублей – инвестиционный кредит и около 145,5 миллиона рублей собственных средств предприятия.

Сдерживать стоимость комбикормов на стабильном уровне предприятию позволяет механизм налоговых льгот: АО «Камчатская мельница» с 2016 года является резидентом ТОР «Камчатка». Об экономике производства здесь заботятся постоянно. Среди нововведений завода – биотопливо для производства пара, который используется при производстве комбикормов. На заводе установлено оборудование, с помощью которого АО «Камчатская мельница» отказалось от дизельного топлива стоимостью 51–52 рубля за литр в пользу отходов от производства – соевого масла, которое исполняет роль энергоносителя и стоит порядка 30 рублей.

Ну а само соевое масло от «Камчатской мельницы» – первая ласточка пищевого производства. Оно уже успело полюбиться камчатцам как уникальный, здоровый и доступный по цене продукт, произведенный из высококачественной сои из Приморского края. Нерафинированное масло первого отжима под маркой «Камчатское» можно приобрести как в торговых сетях, так и в небольших магазинах. Каждый может выбрать то количество продукта, которое пригодится в хозяйстве: на выбор потребителя масло выпускается в бутылях емкостью 0,5 литра, 1 литр, 1,5 литра и 5 литров.





Хорошая мука – это необходимо и выгодно

На достигнутых успехах предприятие не останавливается. Не за горами время, когда оно напрямую начнет соответствовать своему названию: собственное производство муки на Камчатке на производственных мощностях АО «Камчатская мельница» – вопрос, на сегодняшний день решенный окончательно. И это еще один стратегически важный шаг, с учетом известной отдаленности региона, которому необходимо укрепить свою продовольственную безопасность.

Мельничный комплекс находится на балансе «Камчатской мельницы» с 2016 года, его приобрел в собственность Камчатский край с целью возродить на Камчатке производство муки. И при содействии правительства Камчатского края этот план успешно реализуется.

«Можно говорить уверенно, что сырье для муки на Камчатку завозить выгоднее, чем готовый продукт, – считает директор АО «Камчатская мельница» Дмитрий Чередниченко. – Сегодня рынок насыщен низкокачественной мукой, из которой, соответственно, получаются не самые лучшие хлебобулочные изделия. А мы будем рядом, поэтому и пекарям, и домашним хозяйкам будет с кого спросить. Цену нашей муки мы планируем держать на одном уровне с привозной, а качество гарантируем самое высокое».

К сегодняшнему днюподготовлен элеватор, приведены в порядок складские помещения. Проведено обследование мельничного здания для дальнейшего размещения оборудования. Обследование показало, что здание полностью соответствует СНиП и строительным требованиям.

А главное – начались проектные работы, заключен договор с проектной организацией из Барнаула, специализирующейся на мельничных комплексах – оборудованию по производству муки.

Мукомольного оборудования в России сегодня продается немало, и есть из чего выбирать. «Мониторинг предлагаемого оборудования проведен самым тщательным образом, – заверил Дмитрий Чередниченко. – Наши специалисты съездили в командировку, посмотрели, как оборудование работает в реальных производственных условиях. Специфика выбранного нами оборудования такова, что из средних сортов пшеницы оно производит муку высшего сорта. Никакой химии при этом не требуется, а высочайшее качество достигается за счет тонкой механической обработки зерна, когда отсеивается все ненужное, и выделяется зерно для производства муки первого и высшего сортов».

Предприятие, пример работы которого оценили специалисты «Камчатской мельницы», находится в Сибири. Закупив данное оборудование, эти производители начали выпускать муку на экспорт, а это исключает всякие сомнения в качестве продукции.

Отруби как ценнейший побочный продукт планируется добавлять в комбикорма, но не исключается производство отрубей и для пищевого использования – как в истории с соевым маслом, завоевавшим любовь камчатцев. И то и другое – важнейшие элементы здорового и правильного питания, которое сегодня в тренде.

Инновационный мельничный комплекс позволяет наладить и производство крупы. На выбранной технике получается манная крупа отличного качества, и вряд ли эта возможность будет упущена. Небольшой макаронный цех – тоже замечательная и новая для камчатской пищевой промышленности идея, которую совершенно реально воплотить, закупив современное оборудование.

Не исключено, что «Камчатская мельница» будет работать не только с пшеницей. Завоевать рынок среди производителей хлебобулочной продукции – очень важно, а им необходима и ржаная, и цельнозерновая мука. Сегодня цельнозернового хлеба на Камчатке в продаже не встретить, а спрос на него будет весьма высок.

«Хотелось бы воплотить все возможности, которые требует рынок, и современное оборудование это позволяет, – отмечает Дмитрий Чередниченко. – Его потенциал очень высок. Производительность составляет 70 тонн муки в сутки, что, без сомнений, позволяет обеспечить потребности не только хлебопекарного производства на Камчатке, но и всех потребителей муки».

Не так давно предприятие посетили проектировщики, обследовали здание старого мельничного комплекса на предмет размещения оборудования. Они заверили, что в случае необходимости реальна перспектива увеличения мощностей. «Площади для этого хватит: помещение мельницы состоит из шести этажей, из которых при поставке оборудования будут задействованы четыре, и то не полностью, что позволит разместить параллельно производство– крупяную линию», – говорит директор АО «Камчатская мельница».

Конечно, в итоге масштаб будет зависеть от того, насколько широким окажется рынок сбыта. Не исключено, что мука с «Камчатской мельницы» придется по вкусу хлебопекам Сахалина, Магадана, других близких к Камчатке регионов. А манная крупа может найти и вовсе неожиданных потребителей: например, алтайские производители заметную часть исконно русского продукта поставляют в Японию, где, как оказалось, его успели распробовать и тоже полюбить.

Проектирование мукомольного производства – дело не быстрое, займет около года. Торопиться здесь нельзя: все должно быть посчитано и учтено. Но уже нет сомнений в том, что предприятие, завоевавшее любовь и признание земляков, Камчатку не подведет.





Мария ВЛАДИМИРОВА





С июня 2016 года акционерное общество «Камчатская мельница» является членом Российского зернового союза. Комбикормовый завод является участником и призером всевозможных агропромышленных выставок. Также с момента своей производственной деятельности принимает активное участие в благотворительных акциях. Можно с уверенностью сказать, что на предприятии работают люди, которые относятся с любовью к своему делу. Руководитель и сотрудники АО «Камчатская мельница» имеют правительственные грамоты и благодарности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.