Владимир ИЛЮХИН: «Президент обозначил, что национальные проекты построены вокруг человека, ради достижения нового качества жизни наших граждан»

Губернатор Камчатского края принял участие в церемонии оглашения послания Президента Федеральному Собранию, состоявшейся 20 февраля в Гостином Дворе.

Традиционно Владимир Путин в своем выступлении перед членами Совета Федерации, депутатами Государственной Думы, членами Правительства, руководителями Конституционного и Верховного судов и губернаторским корпусом представил основные направления внутренней и внешней политики страны, озвучил существующие проблемы и задачи, которые необходимо решить в ближайшие годы.

«Особое внимание хотел бы уделить задачам, которые поставлены в майском указе, развернуты в национальных проектах. Их содержание и ориентиры отражают запросы и ожидания граждан страны. Национальные проекты построены вокруг человека, ради достижения нового качества жизни для всех поколений, которое может быть обеспечено только при динамичном развитии России», – подчеркнул Президент.

Владимир Путин добавил, что задачи носят долгосрочный характер. Но работать на достижение стратегических целей необходимо уже сегодня.

«Президент поставил во главу угла социальные направления: выравнивание демографической ситуации, повышение качества оказания услуг здравоохранения, увеличение объема выплачиваемых пособий для разных категорий граждан. Что касается Камчатки, то мы, безусловно, работаем над этими вопросами. Так, мною было инициировано внесение изменений в закон Камчатского края «О краевом материнском капитале», и это предложение накануне получило поддержку со стороны депутатского корпуса. Уже с 1 июля этого года жительницы Камчатки смогут получать материнский капитал на второго ребенка – 135 908 рублей. На Камчатке успешно реализуется целый ряд мер по поддержке семей, в том числе таких, которых нет в других субъектах. Они связаны не только с денежными выплатами, но и с возможностью получения жилья, – сказал губернатор Владимир Илюхин. – Одно из наиболее проблемных направлений – здравоохранение, на это сегодня Президент обратил особое внимание. Строительство фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение квалифицированных кадров, особенно в северные районы края – те задачи, которые нам предстоит решить в ближайшие годы. Я уже говорил и еще раз подчеркну: кроме решения озвученных проблем в системе здравоохранения Камчатки должен принципиально измениться подход. Здравоохранение в крае должно работать прежде всего на людей, на внимательное и заботливое отношение к ним. Именно эту задачу я поставил перед новым министром здравоохранения. Мы должны успешно реализовать целый ряд отраслевых проектов, в том числе «Открытая регистратура» и «Бережливая поликлиника». Очень перспективным является решение по снятию возрастных ограничений для участников программы «Земский доктор».

Также Президент обозначил, что все дальневосточные субъекты Федерации должны выйти на уровень выше среднероссийского по ключевым социально-экономическим показателям, по качеству жизни людей.

«Это общенациональная задача, это чрезвычайно важное направление работы, стратегическое направление – Восточная Сибирь и Дальний Восток. Надо постоянно иметь это в виду всем ведомствам», – сказал Владимир Путин.