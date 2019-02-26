Камчатка возродила традицию полуденных залпов

В полдень 23 февраля был дан выстрел из гаубиц Д-30, установленных на территории Морского собора в столице края. Полуденные выстрелы отныне стали ежедневными.

В церемонии полуденного залпа, приуроченной ко Дню защитника Отечества, приняли участие губернатор Владимир Илюхин, командующий Войсками и Силами на Северо-Востоке страны Александр Юлдашев.

«Очень символично, что именно сегодня, в День защитника Отечества, произошло то, чего Камчатка ждала долгие годы. Петропавловск-Камчатский, как ни один другой город на Дальнем Востоке, заслужил право проведения ежедневных полуденных залпов. Эти выстрелы не только для того, чтобы отмерять часы, это дань памяти всем тем, кто защищал этот город на протяжении веков. Я очень рад, что эта традиция на камчатскую землю вернулась, и хочу сказать «спасибо» командующему Восточным военным округом, командующему Тихоокеанским флотом за то, что общими усилиями нам удалось возродить эту традицию», – сказал Владимир Илюхин.

Напомним, традицию пушечных залпов основал Петр I, который повелел встречать и провожать день подъемом и спуском флага, сопровождая их выстрелами.

На Камчатке выстрелы пушек впервые начали раздаваться утром и вечером при Аркадии Голенищеве в 1827 году. Традицию именно полуденных залпов основал в 1842 году начальник Камчатки Николай Страннолюбский. Особую значимость для жителей Петропавловска выстрелы приобрели при Василии Завойко во время англо-французской интервенции 1854 года. Артиллерийский залп с мыса Сигнального не только отмерял местное время, но и поднимал дух защитников города вплоть до 1855 года.

«В 1953 году уже в советское время Камчатский областной комитет КПСС постановил возродить полуденный выстрел. Его производили на бригаде эскадренных миноносцев в бухте Завойко пушкой 45-миллиметрового калибра, но, к сожалению, эта традиция продлилась недолго. Благодаря правительству края и обращениям ветеранов при подготовке личного состава подразделения морской пехоты объединенного командования Войск и Сил сегодня, в День защитника Отечества, в городе воинской славы, форпосте России на Дальнем Востоке, вновь произведен полуденный выстрел. Я надеюсь, что эта традиция будет вечной», – обратился к собравшимся командующий Войсками и Силами на Северо-Востоке страны Александр Юлдашев.

Выстрелы из 122-миллиметровых гаубиц Д-30 будут производиться ежедневно в 12.00 на территории Морского собора в Петропавловске-Камчатском.





По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края