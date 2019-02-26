Руководство страны оценило перемены в экономике Дальнего Востока

26 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче Минвостокразвития РФ функций по развитию Арктики. Это в очередной раз подчеркнуло значимость Дальнего Востока и Крайнего Севера для нашего государства.





На острие экономического прорыва

В начале нынешнего десятилетия руководство страны четко сформулировало необходимость «поворота на Восток» — к стремительно развивающимся экономикам Азиатско-Тихоокеанского региона. Но ситуация на Дальнем Востоке России была предельно сложной и к этому вовсе не располагала. Экономика и социальная сфера большинства краев и областей была в кризисном состоянии, люди отвечали на это «ногами», то есть массово покидали столь важные для страны территории. Чтобы переломить негативные тенденции, требовались нестандартные решения. И человек, способный жестко и настойчиво добиваться их воплощения в жизнь.

Весной 2013 года заместителем председателя правительства страны — полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе был назначен Юрий Трутнев. Он и стал куратором развития Дальнего Востока. А вот теперь еще и Арктики.

Дополнительные обязанности, возложенные на Трутнева, свидетельствуют о том, что руководство страны оценило начавшиеся положительные перемены в нашем макрорегионе.

Действительно, за минувшие годы была сформулирована и законодательно закреплена новая экономическая модель развития Дальнего Востока. Были созданы территории со специальными экономическими режимами, с самым низким в России уровнем налогообложения, комфортными и быстрыми административными процедурами – ТОРы и свободный порт Владивосток. На основе лучших мировых практик создана система сопровождения инвесторов, появились агентства по привлечению инвестиций, развитию человеческого капитала, фонды и корпорации развития. Сделан важнейший шаг для того, чтобы максимально открыть Дальний Восток для иностранных партнеров — с августа 2017 года граждане 18 государств могут посещать Дальний Восток по электронной визе. Предприняты шаги для максимального раскрытия экономических инициатив самих дальневосточников, в том числе через программу «Дальневосточный гектар». Словом, было реализовано множество интереснейших экономических инициатив.

— Более четырех лет мы работали практически только на развитие экономики, привлечение инвестиций, говорил Юрий Трутнев в одном из недавних интервью. — Если вы мне зададите вопрос, который я сам себе регулярно задаю, раскаиваюсь ли я в таком целеполагании, ответ будет — нет. Я считаю, что мы были правы. Конечно, мы могли бы сделать наоборот, как до нас уже делали. Мы могли бы собрать все проблемы в социальном, культурном развитии, в состоянии дорожного хозяйства, инфраструктуры, прийти со всем этим к президенту и сказать: Владимир Владимирович, видите, сколько проблем на Дальнем Востоке, триллиона на три… И что дальше? Ждать, что кто-то откуда-то достанет эти три триллиона и нам даст, довольно странно. Развивая экономику, привлекая триллионы рублей в экономику Дальнего Востока, мы получаем фундамент для того, чтобы на этом фундаменте решать и социальные проблемы…

Сегодня Дальневосточный округ является одним из самых динамично развивающихся макрорегионов страны. Округ демонстрирует прирост промышленного производства в 4,4 процента в год, объем накопленных прямых иностранных инвестиций в него составляет 32 миллиарда долларов — треть всего, что вкладывают в Россию. Создано 183 новых предприятия, 27 тысяч рабочих мест. Половина из них была образована в 2018 году, в стадии проектирования и разработки находится почти полторы тысячи инициатив.





Настоятельное требование

— Удовлетворены ли мы тем, как идут дела? Не совсем, — говорит Юрий Трутнев.

Действительно, уровень развития социальной сферы, привлекательность региона для жизни и качество инфраструктуры по-прежнему серьезно отстают от многих других краев и областей. И демографические проблемы тоже не сняты с повестки дня.

Этим теперь и занимается вице-премьер — полпред президента. По его словам, на Дальний Восток должны приходиться не менее 7,2 процента инвестиционных расходов федеральных целевых программ. А потому в ближайшие три года напрямую на «социалку» округа должно быть направлено около 65,2 млрд рублей из федерального бюджета.

Что же касается Сахалинской области, то сюда пойдет опережающее финансирование. В рамках единой федеральной субсидии только на 2019 год запланировано выделение 15,7 млрд рублей.

— В этом году на развитие социальной инфраструктуры из федерального бюджета мы получим больший объем средств, чем годом ранее. Это связано с тем, что Сахалинская область одним из первых дальневосточных регионов разработала и защитила план социального развития центров экономического роста. Таким образом, на островах продолжится активное строительство объектов здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты, физкультуры и спорта, жилищно-коммунального, транспортного и дорожного хозяйства. А всего до 2020 года планируется построить 123 объекта, — сказал по этому поводу врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Кстати, еще одним инструментом для Дальнего Востока должна стать национальная программа развития округа — ее планируют разработать к сентябрю и представить на Восточном экономическом форуме. По инициативе Юрия Трутнева к ее разработке максимально широко привлекают всех дальневосточников — предложения жителей региона собирают на сайте дв2025.рф.





Спортивный штрих

Кстати, справляться с огромным кругом задач Трутневу, по его признанию, помогает спорт. Еще в студенческие времена он увлекся каратэ. И теперь является сопредседателем Российского союза боевых искусств, председателем президиума Ассоциации киокусинкай России, сопредседателем Всемирного союза кекусин. Причем, это не должности «свадебного генерала». Юрий Трутнев не расстается с тренировками по сей день:

«Мне спарринг-партнер нужен для отработки техники боя, потому что работа с тренажерами, снарядами в полной мере боя не заменит. Ты меньше двигаешься, тебе не надо защищаться, руки можно опустить, сам регулируешь темп и время. А вот когда ты работаешь со спарринг-партнером, так не получится… Но вчера вечером, например, тренировался с десяти до полдвенадцатого. И приглашать на такое время спарринг-партнера уже стыдновато. Поэтому тренировался один. Скажу честно, я и министром не ленился, и помощником президента, но вот сейчас времени становится все меньше и меньше… Но спорт — это своего рода зависимость. Если ты уже занимаешься, то приходишь домой в любое время, в любой степени усталости, а организм говорит: ты с ума сошел, что ли, ты же не двигался сегодня совершенно, сидел в кресле, ну-ка быстро иди заниматься. Это требование такое настоятельное, от этого никуда не деться…»

Это к тому, что на днях Юрию Трутневу исполнилось 63 года.





Борис Волкин

https://skr.su/news/post/121515/

