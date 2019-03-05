Кто поймает самую большую корюшку-зубатку?

Кто поймает самую большую корюшку-зубатку?

«Октябрьский зубарь – 2019» вновь соберет любителей зимней рыбалки. 15 и 16 марта пройдет ставший уже традиционным открытый чемпионат Усть-Большерецкого района по подледной ловле корюшки в поселке Октябрьском.

«Впервые «Октябрьский зубарь» был проведен в 2017 году как поселковое мероприятие, а в прошлом году набирающий популярность чемпионат уже обрел статус районного, – рассказал глава Октябрьского городского поселения Игорь Головчак. – Октябрьская корюшка особенная – крупная, вкусная. Нашпоселок – одно из любимых мест тех рыбаков, которые знают толк в ловле этой рыбы. Я приглашаю всех любителей рыбалки закрыть зимний сезон лова в атмосфере азарта и праздника, воспользоваться шансом войти в историю чемпионата и, конечно, получить серьезный приз».

На акватории реки Большой организаторы оборудуют секторы для лова. Соревнования начнутся 16 марта в 8.00 и пройдут в 2 этапа. В общей сложности у рыбаков будет 4 часа на то, чтобы претендовать на звание чемпиона.

«Утверждены 3 номинации. Жюри определит чемпионов отдельно среди мужчин и женщин по наибольшему общему весу выловленной рыбы. К зачету будут приниматься корюшка-зубатка и разновидности малоротой корюшки. А звание абсолютного чемпиона «Октябрьского зубаря – 2019» и главный приз соревнований достанутся тому, кто поймает самую крупную корюшку-зубатку, то есть – того самого зубаря», – рассказали представители оргкомитета чемпионата. Для гостей мероприятия подготовлена яркая развлекательная программа – концерт, кулинарная выставка-дегустация, ярмарки, конкурсы и праздничный фейерверк.

1 марта была открыта регистрация участников. Желающие могут заявиться до 10 марта включительно одним из двух способов: в группе мессенджера WhatsApp (по тел. +7-914-625-83-19) либо отправить заявку по электронной почте okt_zubar2019@mail.ru. Телефон для справок: 8-914-625-83-19 (Олег Мороз, главный судья соревнований).

зимняя рыбалка
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