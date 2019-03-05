Более 40 тысяч рублей – подарок к рождению первенца

Новая мера социальной поддержки семей с детьми введена в Камчатском крае. Об этом сообщили в министерстве социального развития и труда региона.

Там отметили, что право на получение единовременной денежной выплаты имеют женщины, родившие первого ребенка (начиная с 1 января 2019 года). При этом родители и ребенок должны быть гражданами РФ и постоянно проживать на территории Камчатского края.

«Данная мера разработана в соответствии с указом Президента «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». В 2019 году в субъектах Дальневосточного федерального округа введена новая мера социальной поддержки семей с детьми – единовременная денежная выплата в связи с рождением первого ребенка. В этом году на Камчатке размер единовременной выплаты составит 41 тысячу 594 рубля. Учитывая данные Камчатстата за предыдущие годы и принятые меры, направленные на улучшение демографической ситуации, мы планируем, что в 2019 году в нашем крае родится более 1,5 тысячи первых детей», – сказала министр социального развития и труда края Инесса Койрович.

Министр добавила, что в 2019 году на реализацию данной меры социальной поддержки планируется направить более 64 миллионов рублей.

Напомним, наряду с новой мерой социальной поддержки в крае продолжают действовать ежемесячные денежные выплаты до 1,5 лет в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. На сегодняшний день размер такого пособия составляет 20 797 рублей. Кроме того, на Камчатке с 2011 года предоставляется краевой материнский капитал на третьего и последующих детей, с 2015 года – на первого ребенка, а начиная с 2019 года – на второго ребенка. Также продолжает действовать федеральная программа «Материнский капитал». Она предусматривает финансовую поддержку семей, в которых родился второй ребенок.





По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края