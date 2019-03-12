Многодетным семьям помогают в покупке квартир

Более 40 камчатских семей решат жилищный вопрос благодаря выплатам из краевого бюджета. На эти цели предусмотрено более 175 миллионов рублей.

Право на получение социальных выплат на строительство или приобретение жилья в собственность имеют семьи, воспитывающие четырех детей и более, либо семьи с тройнями в возрасте до 18 лет. Также деньги могут получить одинокие матери или отцы, воспитывающие троих детей и более, и граждане, воспитывающие детей-инвалидов.

«На сегодняшний день уже приняты решения о предоставлении социальных выплат 15 многодетным семьям на общую сумму 67,45 млн рублей и 13 семьям, воспитывающим детей-инвалидов, на общую сумму 51,5 млн рублей», – рассказали представители краевого министерства ЖКХ и энергетики.

В ближайшее время будут приняты решения в отношении еще 14 семей из указанных категорий граждан.

Поддержка многодетных семей – один из главных элементов государственной социальной политики. Принимаемые меры способствуют тому, что число многодетных семей на Камчатке растет. Если в 2011 на полуострове проживали 1 494 многодетные семьи, то в 2018 году их число увеличилось вдвое и составило 3 441.

В 2018 году на приобретение жилых помещений в собственность граждан социальные выплаты в Камчатском крае были предоставлены 24 многодетным семьям и 14 семьям, воспитывающим детей-инвалидов.