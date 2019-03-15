В Сочи торжественно открыт финал конкурса «Лидеры России»

Напомним, Камчатский край на всероссийском конкурсе представляет Денис ПРОФАТИЛОВ.

В приветственном обращении на торжественной церемонии открытия финала конкурса заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко отметил, что отбор проходил в условиях высокой конкуренции, и теперь за финалистов предстоит побороться работодателям. По его словам, на сегодняшний день наставники и компании-партнеры провели уже более тысячи собеседований с потенциальными кандидатами.

«За вас идет хорошая, жесткая конкуренция. Это правильно. Это очень важно. На самом деле, именно это и создает системой открытых конкурсов наш Президент, чтобы у талантливых людей была возможность самореализации, чтобы все эти возможности перед вами были открыты», — подчеркнул Сергей Кириенко.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, в свою очередь, отметил, что в ходе конкурса «Лидеры России» его участники уже сделали лучше жизни десяти тысяч человек, реализовав свои проекты «сердце лидера».

«Хочу обратиться к вам с просьбой. Вы для нас — не только финалисты. Вы – те люди, на которых мы будем опираться в деятельности платформы «Россия – страна возможностей». Нам бы хотелось, чтобы вы стали наставниками для школьников, студентов, которые участвуют в других конкурсах нашей платформы. Становитесь для них примером, включайтесь в работу клуба «Эльбрус», созданного победителями прошлого года», — призвал финалистов Алексей Комиссаров.



Напомним, первый день финала конкурса был «социальным». Триста лучших управленцев страны начали его с проведения для старшеклассников открытых уроков. Камчатский участник «Лидеров России», начальник отдела агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края Денис Профатилов в школе № 7 города Сочи провел беседу с 11-классниками на тему «Как найти свой путь в жизни? Личная история поисков, надежд, поступков и ярких событий».

«На уроке я рассказывал о своем опыте, о своих ошибках и выводах, которые я сделал после их анализа. Я говорил школьникам, что нужно всегда бороться до конца и использовать шансы, которые предоставляет жизнь. Кроме того, мы обсуждали выбор профессий. Я объяснял старшеклассникам, что мир меняется и нужно меняться вместе с ним, а потому необходимо выбирать ту сферу деятельности, в которой труд человека не будут заменен роботами в ближайшей перспективе», – рассказал Денис Профатилов.



После завершения урока школьники прошли анонимное анкетирование. Именно на его основе будет производиться подсчет баллов.

В завершение социального дня финалисты посадили деревья. Высаженные в Сочи фотинии, боярышники, магнолии, эвкалипты, пихты, кипарисы и церцисы образовали собой «Аллею лидеров».