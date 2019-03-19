Алексей ОЗЕРОВ – о проекте научного центра

Руководители ведущих научных институтов и исследовательских центров Дальнего Востока заявили о готовности включиться в работу над проектом создания на Камчатке международного научного центра по изучению вулканизма и сейсмичности.

Идею создания в Камчатском крае научного центра международного уровня 14 марта представил президиуму Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.

«Идею создания проекта научного центра на Камчатке высоко оценили президиум ДВО РАН и руководители ведущих дальневосточных институтов наук о Земле. Совместными усилиями нам удастся в кратчайшие сроки сформировать перспективный конкурентоспособный проект для представления его к участию в национальном проекте «Наука», – сказал Алексей Озеров.

Напомним, подготовить «амбициозный проект», который будет конкурентоспособным для включения в национальный проект «Наука», Институту вулканологии и сейсмологии ДВО РАН предложил министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков.

Базовым направлением проекта, по мнению ученых, должен стать масштабный комплекс исследований механизма функционирования зоны субдукции (зоны, вдоль которой происходит погружение одних блоков земной коры под другие), или, как ее иначе называют, зоны перехода океан – континент. В исследовании этого механизма заинтересованы не только российские ученые, но и все страны, расположенные в зоне Тихоокеанского огненного кольца, такие как Япония, США, Канада, Республика Корея, Индонезия, Папуа – Новая Гвинея, Новая Зеландия, Колумбия, Мексика и др. В общей сложности в зоне влияния Тихоокеанского огненного кольца проживает около трети населения всего земного шара.

Камчатка, с учетом ее уникальности в плане проявления вулканизма и сейсмичности, может стать полигоном для научных изысканий как ведущих российских научных институтов и университетов, так и для исследователей из других стран. Результаты исследований механизма функционирования зоны субдукции позволят создать в перспективе действенные программы обеспечения безопасности экономик и населения стран в зоне Тихоокеанского огненного кольца.

Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН является единственным в мире специализированным учреждением по изучению вулканической деятельности и сейсмичности. Он был образован 7 сентября 1962 года постановлением президиума АН СССР. Решение об образовании специализированного научного учреждения на Камчатке было принято в связи с уникальным положением полуострова в Тихоокеанском огненном кольце Земли. Ни в одном регионе мира не наблюдается такого разнообразия вулканической активности (практически все вулканы Камчатки имеют разный тип извержения) и одновременно такой высокой сейсмической активности.





Пресс-служба ИВиС ДВО РАН