Фильм о полуострове стал победителем двух конкурсов в Берлине

Фильм «Камчатка – волшебная земля медведей и вулканов» стал победителем сразу двух престижных медиаконкурсов, которые проходили в столице Германии в рамках международной туристической выставки «ITB-Берлин». Об этом сообщили в краевом агентстве по туризму и внешним связям края.

Первое место и статуэтку «Золотого медведя» в номинации «Регионы» фильм получил на международном конкурсе туристических медиа «The Golden City Gate». Также лента стала победителем в номинации «Лучший фильм о туризме – 2018» крупнейшей премии журналистов «Columbus Journalist Awards» в Германии.

Автор и режиссер фильма – молодой талантливый немецкий журналист Ларс Бонке, побывавший на Камчатке в прошлом году. Фильм снят при содействии туристической компании «Затерянный мир». Картина была представлена международной аудитории на русском языке с немецкими субтитрами.

«Победа фильмов о Камчатке на международных конкурсах имеет большое значение для формирования положительного имиджа региона, повышения его узнаваемости. Такие фильмы демонстрируют туристический потенциал края, рассказывают о его природе и незабываемых впечатлениях, которые можно здесь получить, а также заставляют зрителя задуматься о путешествии на полуостров», – рассказала заместитель руководителя агентства по туризму и внешним связям края Елена Лассаль.