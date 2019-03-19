Камчатка на 19 месте в стране в рейтинге благоустройства

Опубликован рейтинг регионов страны по формированию комфортной городской среды.

В рейтинге, составленном Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Камчатка заняла 19 место.

Рейтинг составлялся по 28 критериям, среди которых принятие муниципальных программ и правил благоустройства муниципальных образований в установленные сроки, процент освоения денежных средств федерального бюджета, наличие центра компетенций, количество представленных на конкурс и реализованных в 2018 году проектов по благоустройству общественных территорий.

«Проект «Формирование комфортной городской среды» успешно работал на протяжении всего 2018 года, мы получили хорошие отзывы от наших сограждан. На территориях создаются современные общественные пространства, люди довольны появлению новых скверов, парков, куда можно прийти погулять, провести время – города начинают менять свое лицо. В прошлом году благоустроены 19 тысяч дворов, 4 тысячи общественных территорий и 202 парка. Работа по преображению городов и поселений продолжится и в 2019 году», – прокомментировал глава Минстроя России Владимир Якушев.

Лидером рейтинга, набрав 82 балла, стала Московская область. Камчатка наравне с Краснодарским краем и Брянской областью заняла 19 место – 60 баллов.

«Если в 2017 году проект «Формирование комфортной городской среды» на Камчатке реализовывался только в Петропавловске-Камчатском, Елизове и Вилючинске, то в 2018 году благоустройство территорий было проведено уже в 21 муниципальном образовании края. Суммарно за два года за счет средств из федерального и краевого бюджетов были преображены 118 дворов, 24 общественные территории и 5 парков. Это, например, парк на улице Индустриальной в Петропавловске-Камчатском и парк «Сказка» в Елизове. Очень важно, что объекты для благоустройства выбирают сами жители. Например, в прошлом году камчатцы могли проголосовать на избирательных участках во время выборов Президента страны», – объяснила исполняющая обязанности министра ЖКХ и энергетики края Елена Косова.

В этом году планируется благоустроить территории в 22 муниципальных образованиях Камчатки, в которых проживает более тысячи человек. На эти цели направят 96 миллионов рублей.